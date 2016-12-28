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Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля

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26 Января 2017, 10:53

Пути достижения успеха у каждого свои. Герой нашей сегодняшней «Персоны» не понаслышке знает, что такое стартап и каким образом можно добиться успеха в развитии собственного бизнеса. Итак, знакомьтесь – генеральный директор компании «Бутик.ру» - Дмитрий Чупаха.

Дмитрий, наша беседа сегодня посвящена бизнесу, развитию и достижению успеха. Я правильно понимаю, что вы начинали свой бизнес еще в девяностых годах? 

- Да. Я приехал в Москву в 90-м году поступать в МГУ. Поступил, прошел обучение и устроился работать руководителем отдела продаж в турецкую компанию. У меня был друг, хорошо разбирающийся в IT-технологиях, он предложил открыть интернет-магазин по продаже турецкой кожгалантереи. Идея мне понравилась, и мы начали работать в этом направлении. А буквально через полгода я смог уйти с предыдущего места работы и вплотную заняться развитием нашего собственного бизнеса. 

90-е – это время челноков, кооперативов. Кстати, не самый спокойный период для стартапа. В 1998 году как раз был серьезный экономический кризис в стране. 

- Это было непростое время, особенно для сферы продаж. Но к концу девяностых, мелкие «челноки» вырождались, а успешные продавцы стали открывать свои магазины, налаживать дистрибуцию, по крайней мере, такая ситуация была в Москве. 

С классическими продажами все понятно, даже в кризис продажи осуществляются. А вот интернет-магазин – очень рискованный бизнес для того времени, компьютеры были далеко не в каждом доме. Сложно было «покорять» бизнес и добиваться успеха? 

- У нас был маленький интернет-магазин, надо сказать, что никакой экспансии и захвата рынка не было, несмотря на то, что мы были одними из первых. У нас не было масштабного или очень успешного старта, тогда не было четкого видения и понимания, многие вещи мы делали по наитию. 

Дмитрий, повернув время вспять, мы всегда можем найти что-то, что было сделано не совсем правильно. И все-таки, главное – результат. Сегодня «Бутик.ру» – один из крупнейших интернет-магазинов, штат сотрудников исчисляется не единицами, а сотнями людей. Что помогало удержаться на плаву и не закрыть предприятие в сложные периоды для бизнеса? 

- О том, что помогало, не задумываешься. Встаешь с утра – есть задачи, ты их решаешь. Сначала задачи ставились тактические, далеко никто не заглядывал. Потом появились стратегические цели и так потихонечку, день за днем мы развивали бизнес, повышали наши собственные компетенции, подбирали хороших людей в команду – у нас было взаимопонимание. 

Хорошая команда дорогого стоит. Каким образом вы добивались высокого уровня взаимопонимания в коллективе? 

- Нашему бизнесу шестнадцать лет и команда эволюционировала уже не раз, от первоначального состава остался, пожалуй, только один сотрудник. Менялся бизнес, менялись люди, но на каждом этапе развития компании сотрудники подбирались не только грамотные и профессиональные, но еще и близкие компании эмоционально, что называется «по духу». 

Как вы определяли своих? 

- В основе – корпоративная культура и стандарты. Есть люди, ценности которых вписываются в корпоративную культуру компании, а есть те, кто придерживается других этических взглядов. Во время собеседования или испытательного срока сразу же становится понятно, наш этот человек или он пришел сюда очень ненадолго. 

Интересный у вас в офисе плакат с афоризмом «Идешь с проблемой – неси решение». Он тоже несет в себе некие постулаты внутрикорпоративного взаимодействия? 

- Пожалуй, это один из принципов, близких нашей компании. Кстати, его я услышал впервые в Русской Школе Управления. 

Есть еще принципы, важные для развития бизнеса? 

- Важно помнить, что мысль материальна. Если ты хочешь чего-то добиться, полезно изначально настраиваться на позитивный результат и видеть конечную цель. Главное – убедить себя, что все получится, а дальше, как в сказке «Каша из топора», будут возникать разные жизненные обстоятельства, помогающие идти к цели. 

Продолжите, пожалуйста, фразу: «Успех приходит, к тем, кто …» 

- Я могу сказать, что «Успех приходит к тому, кто занимается любимым делом». Но, с другой стороны, многие люди работают просто, чтобы заработать денег и, например, поехать отдыхать. Для них работа не является любимым делом, но они очень компетентны и успешны в своей профессии. Случается, людей мотивирует к успеху сам процесс достижения результата и к ним тоже приходит успех. А у кого-то главная мотивация – семья и дети, и его потребность обеспечить семье благополучную жизнь также помогает добиваться успеха. Жизнь очень многогранна, да и пути к успеху у каждого свои. 

Назовите три слагаемых вашего успеха? 

- Интересней вопрос. Первое – это люди. Для меня важно окружать себя правильными людьми. Не должно быть людей случайных, этаких «пассажиров» в бизнесе, которые пришли в компанию для удовлетворения своих временных целей, «проехали» недолго и «сошли на своей остановке». 
Второе правило достижения успеха – не мешать работать своей команде. Так сложилась, что наша бизнес-модель и бизнес-процессы в компании оказались достаточно сложными, что называется, «все в одном флаконе». И офлайн, и онлайн, фэшн, ритейл, сезонные коллекции одежды, много разнообразных брендов. 
Фэшн-рынок достаточно непростой. «Нарезать задачи на терке» и каждый день раздавать задания подчиненным и контролировать на верхушке пирамиды точное выполнение инструкций – неэффективно. Если вы хотите построить что-то надолго, то важно научиться грамотно делегировать, управлять коллективным разумом, а не решать все сложные вопросы в одиночку.  

И третье слагаемое успеха… 

- Есть такое выражение: «Нужно вырабатывать решение, как демократ, а внедрять – как тиран». Я считаю, что исполнительская дисциплина в компании должна быть на очень высоком уровне. Если перед сотрудником стоит задача – для него должно быть важно найти пути ее решения и отчитаться перед компанией, как говорится: «Умри боец, но сделай».   

Легко сказать, трудно заставить людей эффективно работать. Профессиональных компетенций для этого явно будет недостаточно. 

- Все компетенции можно разделить на три составляющие: корпоративные, управленческие и профессиональные. Корпоративных мы частично коснулись – все на «одной волне», мы «одной крови». Профессиональные компетенции – это профессиональные знания. Но для руководства коллективом важны управленческие компетенции, которые мы изучали на курсе Mini MBA Русской Школы Управления. Можно быть мега компетентным в своей профессии. Но классный эксперт не значит хороший управленец. Поскольку бизнес развивался, возникла потребность в обучении. Был уже накопленный багаж знаний и практический опыт, а обучение в Русской Школе Управления позволило эти знания частично «викифицировать», рассортировать, систематизировать и структурировать. Теперь мне удобнее этими знаниями пользоваться. 

Какие рекомендации dы могли бы дать современным стартаперам? 

-  Прежде всего, бизнесменом надо родиться. Задайте себе вопрос, есть ли у вас способность к бизнесу? Важно помнить, что бизнес начинается с идеи. Если появилась хорошая идея, но не хватает ресурсов, рекомендую не жадничать, а привлекать инвестиции и развивать свой бизнес не местечково, а масштабно. Как известно, лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля.

 
Беседовала Марьям Ткачева - преподаватель Русской Школы Управления, психолог, бизнес-тренер 
 

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