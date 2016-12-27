Голова гигантской щуки «Царской» выставлена в ресторане

По преданию в 1884 году императором Александром III и его подручным Сергеем Дружининым с яхты «Царевна» близ Аландских островов была поймана щука невероятных размеров. Рыбина весила около пяти пудов и сразу получила название «Царской». Голова щуки долго хранилась в императорской усадьбе Лангинкоски на территории современной Финляндии.

После революции и объявления Финляндии независимой полицейский пристав Эрнст Сальмен в описи имущества упоминает щучью голову необычайных размеров. В 1933 году «Музейное общество области Кюменлааксо» открыло музей в Лангинкоски. Среди множества раритетов, найденных в бывшей императорской усадьбе, гигантской головы «Царской» щуки, как и многих вещей из описи, обнаружено не было.

Легенда же о щуке императора Александра дожила до наших дней. Узнав о существовании этого артефакта, коллектив ресторана «Русская рыбалка» потратил немало времени и сил на его поиски.

В 2015 году удача наконец-то улыбнулась владельцам ресторана в виде найденной на хуторе «Карониеми» головы щуки. По мнению экспертов, из-за размеров и возраста, вероятнее всего, это и есть та самая «Царская» щука. После непродолжительных торгов экспонат был приобретен рестораном «Русская рыбалка».

Возможно, из-за длительного хранения в ненадлежащих условиях некоторые элементы царского трофея пришли в негодность. Голова была передана для реконструкции в студию «Сухаревъ», где ее полностью восстановили. В ноябре 2016 года экспонат был выставлен в ресторане «Русская Рыбалка» на Крестовском острове.

Фото предоставлено рестораном «Русская рыбалка»

С 26 декабря по 10 февраля в ресторане проводится акция «Сфотографируйся с головой гигантской щуки — получи билеты на путешествие-рыбалку в любую точку страны». Для того чтобы получить два билета туда-обратно на путешествие-рыбалку в любой город нашей страны, где представлена авиакомпания Utair, необходимо сфотографироваться с экспонатом, выложить снимок в инстаграм с хештегом #головагигантскойщуки (или прислать на почту pr1@k-f.ru).

Каждую неделю будут выбирать лучшие фотографии, вывешивать их на стенд в ресторане, публиковать на сайте и в соцсетях. Авторы cта фотографий, набравших с 22 декабря по 10 февраля максимальное количество лайков, 17 февраля в 20:00 будут приглашены в ресторан на розыгрыш главного приза. Угощения, живая музыка, сюрпризы-подарки и в центре всего этого она - голова гигантской щуки «Царской».