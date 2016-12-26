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Офисная мебель: основные критерии выбора


© Фото: las.ru

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Сложно поспорить с тем, что интерьер любого помещения создает первое впечатление. И испортить его может дешевая мебель, неопрятный вид обивки, несочетаемость подобранных цветов в отделке.

Не исключением становится и обычный городской офис. Именно здесь принимаются стратегически важные для компании решения, проводятся встречи с деловыми партнерами, инвесторами и потенциальными клиентами. Первостепенная задача, которая стоит перед руководителем, создать «лицо» компании. Поэтому при оформлении офисного помещения необходимо уделить пристальное внимание выбору мебели. Именно она позволяет создать благоприятные условия для работы сотрудников и произвести хорошее впечатление на гостей.

Возникает вполне закономерный вопрос: «Какой должна быть офисная мебель?» Есть несколько основных моментов, которые должны обязательно учитываться:

  • качество и прочность;
  • эстетичность внешнего вида;
  • безопасность;
  • эргономичность;
  • удобство;
  • оптимальное соотношение цены и качества.
 

Удобная и эргономичная мебель позволит создать благоприятные условия для работы персонала, что положительно скажется на показателях производительности. Эстетичный внешний вид позволит создать красивый интерьер, который станет «визитной карточкой»  компании, символом успешности и процветания.

Мнение психологов

 

Опытные психологи при выборе офисной мебели рекомендуют обратить внимание на цвет. Дело в том, что каждый цвет способен вызвать разные импульсы в мозге человека. Именно от выбранной палитры зависят:

  • умственные способности;
  • творческие проявления;
  • настроение;
  • физическое состояние.
 

При выборе цвета нужно учитывать специфику деятельности компании и назначение конкретного помещения. Например, кабинеты руководителя лучше оформлять в нейтральной цветовой гамме: сером, светло-зеленом, бежевом тонах. Такая атмосфера придает кабинету солидный вид и придает уверенности в надежности руководителя.

Все силы и время, потраченные на выбор офисной мебели, окупятся сполна. Практика показывает, что атмосфера, которая царит в офисе, оказывает непосредственное влияние на производительность и эффективность труда, успешность переговоров и встреч с потенциальными клиентами. Видя красивую мебель, подобранную со вкусом к общему интерьеру, складывается хорошее впечатление о компании как о надежном деловом партнере.

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