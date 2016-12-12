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Когда нужна компьютерная помощь

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23 Декабря 2016, 18:33

Сломался компьютер? Он зависает, самостоятельно перезагружается, сильно греется? От всевозможных поломок и неполадок в системе не застраховано ни одно, даже самое современное устройство.

Для того чтобы быстро разобраться с причиной возникших неполадок, а также оперативно устранить их с наименьшими потерями, необходимо как можно скорее обратиться к специалистам http://moi-admin.ru/.

Часто встречающейся причиной поломок является перегрев системного блока из-за скопившейся в нем пыли и других загрязнений. Кулер перестает справляться с задачей охлаждения, в результате чего компьютер работает громко, сильно нагревается. Недалек тот день, когда он и вовсе перестанет включаться. Для того чтобы предупредить возникновение такой неприятности, обязательно чистите кулер не реже одного раза в три месяца. Если вы не знаете, как безопасно сделать это самостоятельно, вызовите мастера, который буквально за несколько минут справится с решением поставленной задачи.

Давно не обновляли антивирус или вовсе забыли его установить? Не удивляйтесь, если через некоторое время операционная система откажется работать из-за огромного количества не удаленных вредоносных программ. Мало кого обрадует такая перспектива, особенно в конце года, когда необходимо сдавать различные отчеты. Пригласите мастера, который порекомендует для вашей системы лучший антивирус, а также просканирует компьютер на наличие разного рода вирусов и нежелательных программ. Нередко получается так, что избавиться от них подручными способами не удается. В этом случае помочь может лишь полная переустановка операционной системы, с чем не стоит пытаться справиться самостоятельно, не имея соответствующего опыта.

Поломка принтера, факса или сканера может парализовать работу целого офиса. Можно только представить, к какому хаосу это может привести: звонят клиенты, вы ничего не успеваете, нервничаете и ошибаетесь. Не стоит пытаться определить и устранить причину поломки самостоятельно, с компьютерными устройствами должен работать только настоящий мастер, специалист своего дела. Возможно, вся проблема в застрявшем листке бумаге, который необходимо правильно извлечь и возобновить работу устройства.

Не обойтись без помощи компьютерного мастера и в деле настройки высокоскоростного интернета. Он позволяет получить оперативный доступ к огромным информационным данным в любое время суток. Для того чтобы просматривать фильмы в высоком качестве дома или оперативно общаться в клиентами, используя возможности конференц-связи на работе, позаботьтесь о приглашении мастера, который быстро справится с поставленной задачей.

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