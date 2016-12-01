Сравнительный анализ часовых мастерских и сервисных центров для ремонта дорогих часов в Санкт-Петербурге.

Зачастую владельцы элитных часов уровня Luxury, потратив немалые суммы денег на покупку своего дорогого аксессуара, пытаются сэкономить на сервисном обслуживании часов или ремонте, обращаясь к частным мастерам или в маленькие “проходные” мастерские, ориентированные на большой поток и широкий диапазон часовых брендов, не имеющих отношение даже к премиум классу. Чем это чревато? И будет ли в результате экономия?

Чем опасны частные мастера и непрофильные мастерские для владельцев дорогих часов?

Исследования на рынке услуг по ремонту часов показали, что большинство мастерских не несут ответственность за качество выполненной работы. И если Ваши часы на другой день снова перестали работать, то их восстановление в рабочий режим потребует новых материальных затрат. Причиной тому является то, что частные предприниматели эти услуги делают дополнительной областью к своей основной работе. Отсюда и выявляется некая незаинтересованность в закупке дорогостоящего оборудования, более глубокого детального изучения постоянно обновляющейся информации, отсутствие специальных приборов и инструментов, низкая квалификация специалистов. Приблизительно та же ситуация возможно и среди маленьких мастерских "у дома", которые принимают в ремонт очень широкий диапозон часовых брендов, начиная от малобюджетных. Их поток не позволяет отнестисть предметно к дорогостоящим часам.

Часовые сервисы, специализирующиеся на ремонте дорогих механических часов.

Однако, мастерские, где можно качественно сделать ремонт часов в Санкт-Петербурге все же есть. И их сервисное обслуживание радикально отличается от привычных забегаловок «на углу». Квалифицированные специалисты способны восстановить работу не только современных дорогих часов, но и тех, которые можно отнести к разряду антикварных и именных. Сервисный центр часов оснащен необходимым профессиональным оборудованием. Здесь можно заменять детали без риска получить механизм из некачественно выполненных материалов, поставить часы на обслуживание, провести экспертизу часов на подлинность, сделать диагностику. Также проводится реставрация антикварных моделей и ультразвуковая очистка, полировка или замена корпуса, подгонка браслетов и ремешков по нужному размеру, регулировка точности показателей времени.

Профильный часовой центр, который выполняет ремонт часов в СПб, гарантирует сохранность «родных» деталей в эксклюзивных моделях, быстрое устранение поломки, приемлемые цены. Сервисный центр несет полную ответственность с момента приемки и после получения клиентом часов из ремонта. Часовых дел мастера гарантируют качество за каждый этап своей работы, будь то контроль герметичности корпуса или экспертиза часов. Если владелец дорогих часов заинтересован в качественном ремонте или обслуживании, то он должен обратить на это внимание. Необходимо тщательно проанализировать рынок услуг, чтобы найти сервисный центр, который будет наиболее надежной гарантией качества ремонта часов в Санкт-Петербурге, а не ориентироваться на “дешевизну” услуг.