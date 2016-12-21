Самый быстрый способ спланировать отпуск в Стамбуле

Как это работает?

Зайдите на главную страницу сайта tripmydream.com и введите название города в строку «Знаю куда». Затем задайте критерии поиска: даты отпуска, количество человек (взрослых и детей) и максимальный бюджет, который готовы потратить. Система проанализирует ваши пожелания и выдаст все варианты (жилье + авиабилеты), которые им отвечают. Выберите из них оптимальный и забронируйте его за несколько минут. Если будет сложно определиться, добавьте два или три предложения к сравнению и получите информацию о них в наглядном виде на одном экране.

Почему стоит планировать свой отпуск с TripMyDream? Главная причина — самые низкие цены на авиабилеты. Постоянно мониторя рынок, TripMyDream выбирает и предлагает вам только лучшие варианты и не берет за это комиссию.

Готово? Все, можно паковать чемоданы! Вместе с TripMyDream в Стамбул может отправиться даже тот, кто впервые планирует путешествие самостоятельно.

Где найти информацию о Стамбуле?

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Какой режим въезда в Турцию действует для россиян и украинцев? Сколько можно находиться в стране без визы?

В какие аэропорты прибывают рейсы из-за границы и как недорого добраться оттуда в центральную часть города?

Стоит ли брать напрокат авто или можно обойтись общественным транспортом?

Где поесть и какие блюда обязательно стоит попробовать?

Какие музеи нельзя обойти вниманием и как сэкономить на входных билетах?

В каких районах города лучше не гулять в одиночку?

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Чем еще может быть полезен TripMyDream?

Главная «фишка» для тех, кто не знает, куда отправиться — возможность выбора направления. Достаточно указать, какой тип отдыха вы предпочитаете (морской, экскурсионный, горнолыжный, спа или экзотический), когда и с кем планируете поехать, сколько денег готовы потратить. Через несколько минут на вашем экране появится подборка комплексных предложений, соответствующих заданным параметрам.