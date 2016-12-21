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Самый быстрый способ спланировать отпуск в Стамбуле


© Фото: tripmydream.com

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Стамбул - удивительный город на стыке Европы и Азии, в котором сплелись черты двух кардинально разных культур. С каждым годом он все популярнее среди путешественников из России, Украины и других стран СНГ. Вы решили, наконец, увидеть город, о котором так много слышали от друзей? Сервис TripMyDream поможет быстро организовать поездку, не потратив лишнего!

Как это работает?

 

Зайдите на главную страницу сайта tripmydream.com и введите название города в строку «Знаю куда». Затем задайте критерии поиска: даты отпуска, количество человек (взрослых и детей) и максимальный бюджет, который готовы потратить. Система проанализирует ваши пожелания и выдаст все варианты (жилье + авиабилеты), которые им отвечают. Выберите из них оптимальный и забронируйте его за несколько минут. Если будет сложно определиться, добавьте два или три предложения к сравнению и получите информацию о них в наглядном виде на одном экране.

Почему стоит планировать свой отпуск с TripMyDream? Главная причина — самые низкие цены на авиабилеты. Постоянно мониторя рынок, TripMyDream выбирает и  предлагает вам только лучшие варианты и не берет за это комиссию.

Готово? Все, можно паковать чемоданы! Вместе с TripMyDream в Стамбул может отправиться даже тот, кто впервые планирует путешествие самостоятельно.

Где найти информацию о Стамбуле?

 

Конечно, на TripMyDream! Максимально краткий и полезный путеводитель содержит ответы на самые распространенные вопросы путешественников.

  • Какой режим въезда в Турцию действует для россиян и украинцев? Сколько можно находиться в стране без визы?
  • В какие аэропорты прибывают рейсы из-за границы и как недорого добраться оттуда в центральную часть города?
  • Стоит ли брать напрокат авто или можно обойтись общественным транспортом?
  • Где поесть и какие блюда обязательно стоит попробовать?
  • Какие музеи нельзя обойти вниманием и как сэкономить на входных билетах?
  • В каких районах города лучше не гулять в одиночку?
 

Созданы аналогичные разделы и о других популярных курортах. Вся информация в них актуальна, и вы можете смело использовать ее в процессе организации поездки.

Есть ли на TripMyDream реальные истории о путешествиях?

 

Конечно! В блоге TripMyDream регулярно публикуются статьи бывалых туристов и тех, кто постоянно проживает за рубежом. Максимум полезной информации, лайфхаков и советов для вас совершенно бесплатно.

Как не пропустить новые публикации? Есть два варианта:

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  2. Начать следить за страницей TripMyDream в социальной сети Facebook, где размещаются анонсы всех новых статей. Здесь можно поделиться своим опытом и мнением в комментариях — это поможет новым поколениям самостоятельных путешественников!
 

Чем еще может быть полезен TripMyDream?

 

Главная «фишка» для тех, кто не знает, куда отправиться — возможность выбора направления. Достаточно указать, какой тип отдыха вы предпочитаете (морской, экскурсионный, горнолыжный, спа или экзотический), когда и с кем планируете поехать, сколько денег готовы потратить. Через несколько минут на вашем экране появится подборка комплексных предложений, соответствующих заданным параметрам.

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