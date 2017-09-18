Петербуржцы на тропе святого Иакова

Мимо ристалищ, капищ,

мимо храмов и баров,

мимо шикарных кладбищ,

мимо больших базаров,

мира и горя мимо,

мимо Мекки и Рима,

синим солнцем палимы,

идут по земле пилигримы.

Иосиф Бродский «Пилигримы»

Утро паломника. Недосып и индульгенция

Каждое утро в гостинице-приюте для паломников Albergue del Pellegrino начинается примерно одинаково. Около пяти утра звенят первые будильники. Вздохи, шуршание пакетов, звуки разъезжающихся на спальниках молний, шепот, опухшие от недосыпа лица, неловкая толкотня в ванной комнате. «Hello», «Bonjour», «Hola», «Привет». Быстрый завтрак, а иногда и вовсе без завтрака - поедим по дороге. Натруженные ноги в пыльные ботинки - и вперед, в предрассветную сырость. Buen Camino, Buen Camino. Вот уже третью неделю моя первая мысль после пробуждения: «Боже мой, это и есть мой долгожданный ежегодный оплачиваемый отпуск сроком в 28 календарных дней?! Где была моя голова!» Однако до следующего утра эта невеселая мысль меня больше не коснется, потому что за порогом очередного приюта нас ждут потрясающие приключения, сногсшибательные пейзажи, невероятные встречи. Мы идем по Испании старинной дорогой пилигримов к важнейшей христианской святыне - могиле Святого Иакова, одного из двенадцати апостолов. Именно этой дорогой ходят паломники с XII века, с тех пор как папа Каликст II даровал всем, достигшим Сантьяго-де-Кампастело, право на индульгенцию.

День паломника. Дорога звезд и тапасы

Этот путь, как паутина, окутывает всю Испанию, позволяя выбрать вариант по сердцу. Начинать можно из Франции или Португалии, выбрать проще или сложнее, длиннее или короче. В конечном счете, все эти дороги сходятся у собора, где хранятся мощи апостола. Мы выбрали вариант Camino del Norte, поскольку нам хотелось северных пляжей и величественных гор. В отличие от самого популярного варианта Camino Frances, этот путь считается более сложным физически, но и более живописным.

Его протяженность - 850 км. Естественно, мы осознавали, что пройти его весь за один отпуск не успеем, но это вовсе не беда. Некоторые испанцы приезжают на выходные, проходят, сколько смогут, а потом, на следующих выходных, возвращаются туда, где закончили. Именно здесь мы однажды встретили чудное семейство, маму Рози и ее 18 отпрысков. У старшего уже была внушительная борода, а младший еще не дорос до школы. Они рассказали, что каждый год всей многочисленной компанией проходят неделю дороги. Мы повстречали их ровно в середине маршрута, так что дело наше вовсе не кажется безнадежным.

Вообще интересные встречи - удовольствие от пути Иакова не меньшее, чем потрясающие пейзажи. По моим наблюдениям, даже самый закостенелый мизантроп постепенно открывается, улыбается, общается, делится впечатлениями.

Современным паломникам сбиться с пути вряд ли удастся. Если нашим предшественникам дорогу указывал Млечный путь (поэтому путь Святого Иакова иногда называют «Дорогой Звезд»), то для нас все повороты и направления заботливо отмечены желтыми стрелами. Я так привыкла следовать им, что, вернувшись в Петербург, ловлю себя на том, как их не хватает. Еще один постоянный спутник - ребристая океанская ракушка. Этот старинный символ, которым пилигримы традиционно украшают свою одежду, встречается на протяжении всего пути: на дорожных указателях, заборах, статуях, церквях. Да что там говорить, я теперь на заправках от эмблемы Shell вздрагиваю. Еще один символ пилигрима - посох, хотя многие заменили его палками для скандинавской ходьбы – вполне в духе времени. Возьмите на вооружение, возможно, с ними удобней.

Честно говоря, решение отправиться в христианское паломничество мне, человеку светскому, пришло абсолютно из корыстных побуждений. Грубо говоря, с одной стороны, очень хотелось увидеть Испанию, с другой, приходилось учитывать наш невеселый курс евро. Несмотря на столь прозаический повод, получилось очень даже экзистенциальное путешествие. Когда несколько часов бредешь в полной тишине по горам-долам, успеваешь подумать об очень многом. Как вам такое размышление? Жизнь похожа на этот самый путь Иакова: иногда захватывающе интересный, иногда однообразный, иногда ужасно тяжелый, но пройти его надо целиком, мухлевать не выйдет. И в любом случае, за каждым поворотом вас может ждать что-то прекрасное. Банально? Ну и ладно.

Немного о пище телесной (с духовной в путешествии у вас будет полный порядок). Я догадывалась, что Испания страна хлебосольная, но не предполагала, насколько. Я никогда в жизни не ела столько булок! Булок и картошки. Мой друг даже натер себе десну булкой, я не шучу. Нет, конечно, тут все чудесно с продуктами, но испанцы предпочитают принимать пищу строго по часам, а мы, паломники, в эти часы как-то упорно не попадали. А вот тортилья (картофель с яйцом) и тапасы (ближайшие родственники наших бутербродов) доступны постоянно. Есть, конечно, и магазины, набитые «запрещенкой». Во многих трактирах, находящихся на пути Иакова, вам предложат «Обед паломника». Где-то за 10-12 евро вы получите салат, второе (как правило, картофель фри и солидный кусок мяса), десерт, да еще и бутылку вина впридачу. Очень выгодно. Но такая щедрость тоже только по часам.

Зато с фруктами полный порядок, и в магазинах они не дорогие, и прямо на деревьях по дороге растут - срывай и ешь. Ежевика, сливы, яблоки, груши, даже фундук - всем можете лакомиться, не сходя с пути и не опасаясь соли в попу от бдительного сторожа.

Вечер паломника. Месса и сидр

Те паломники, которые намерены дойти до конца, проходят больше 30 км каждый день. Честно говоря, завидую их физической форме, мне после 25 км, как правило, хотелось только одного - лечь и умереть. Тем не менее слишком мало проходить неинтересно. К тому же гостиницы-приюты для паломников Albergue, где путника ждут горячий душ и кровать, открываются, как правило, только в три часа дня. После трех тоже лучше не приходить, поскольку количество спальных мест ограничено, так что если припозднитесь, вас могут отправить дальше, еще километров за десять.

Чтобы поселиться в гостинице-приюте, вам надо обязательно получить паспорт паломника (так называемый Credencial). Озаботиться этим следует заранее, в городе, из которого вы намерены стартовать. В каждом приюте вам обязательно поставят печать, и по возвращению на родину, я уверена, этот документ станет вашим самым ценным сувениром.

Гостиницы-приюты бывают муниципальные и коммерческие. Цены где-то от 7-15 евро. Иногда работают за пожертвования (но внимательно следят, чтобы оно состоялось), иногда в стоимость включается завтрак. Возможность постирать есть всегда, а вот приготовить еду – не всегда.

После заселения каждый занимается, чем хочет. Можно погулять по городу или сходить на пляж, если хватит сил (хватало не всегда).

Как я уже говорила, я человек светский, и христианством всегда интересовалась исключительно как культурным и историческим феноменом, поэтому ужасно волновалась, насколько вообще уместно мое путешествие, не буду ли я провоцировать неловкие ситуации. Абсолютно напрасные опасения. Вот, например, показательная история.

Весь путь построен так, что через какой бы поселок или город он ни шел, паломники обязательно пройдут мимо церкви. Мы с удовольствием заходили в каждую, где моя спутница-искусствовед рассказывала, что означают те или иные христианские символы. В одной из небольших старинных церквей, в нише, мы обнаружили чудные резные подсвечники. Нижний ряд был освещен, верхний тонул в темноте. Чтобы все разглядеть, ничего умнее, чем подпрыгивать с фотоаппаратом, включая вспышку, мы не придумали. Через некоторое время, не выдержав наших прыжков, к нам направился местный священник. Так как выглядели мы не очень презентабельно: майки, шорты, розовые волосы, татуировки, то ждали мы если не анафемы, то, как минимум, позорного изгнания. Священник же просто показал, где включается свет, а так как его тронул наш интерес к церкви, он проводил нас по всем ее уголкам и даже показал закрытую часть, с органом. И таких примеров множество. Я была приятно удивлена деликатностью католической церкви.

А однажды нас даже пригласили к мессе. Это случилось в городе Ларедо, где наш приют находился при женском монастыре Святой Троицы. После мессы нас позвали принять участие в музыкальном вечере. Милые монахини играли под гитару и пели. Пели, конечно, не про «Солнышко лесное», репертуар был соответствующий, но было очень интересно. И теперь у меня в друзьях на Facebook есть целый монастырь.

Кстати, не путайте паломников с аскетами. Прекрасное испанское вино и интересная беседа - вот типичный вечер обителей приюта.

Несмотря на нашу полную уверенность, что Испания – страна вина и виноградников, это оказалось не совсем так. Например, в провинции Астурия, через которую пролегал наш путь, мы познакомились с местным сидром. Вы знали, что сидр нужно наливать в бокал с высоты одного метра? При этом он сильно пенится, освобождаясь от избытков углекислого газа, а образующиеся пузырьки приятно щекочут под языком. Брызги разлетаются во все стороны, поэтому пол в «сидрерийных» покрывают опилками.

Ночь паломника. Мозоли и спальные мешки

Одна из основных тем для бесед у паломников, к сожалению, весьма прозаическая - мозоли. Мало кому удалось избежать этой напасти. Перед сном все делятся друг с другом лайфхаками, показывают, как ловчее прицепить пластыри, не без гордости демонстрируют собственные ноги. Конечно, нет боли, нет победы, но все-таки совет бывалого паломника - максимально вложитесь в комфортную обувь. Хорошая обувь и удобный рюкзак - основа основ, остальное мелочи.

Ночевать вам придется в очень большой международной компании. В Albergue нет деления на мужские и женские комнаты, кровати двухэтажные. В целом все это напоминает хостел, но есть и отличия. Во-первых, железное правило: в 22:00 закрываются двери, выключается свет и все ложатся спать. Шуметь после 22:00 - дурной тон, ведь на следующее утро подъем до петухов. Во-вторых, остаться больше чем на одну ночь, особенно в муниципальном приюте, вам вряд ли удастся. Только в случае серьезного недомогания. В-третьих, постельного белья нет, поэтому обязательно нужно иметь с собой спальный мешок. Иногда вам выдадут бумажные одноразовые простынь и наволочку, иногда будете спать на прорезиненном матрасе. Не очень приятно, но при таком потоке людей - мера вынужденная.

Ну и еще одно маленькое наблюдение – оказывается, по храпу абсолютно невозможно определить, представитель какого языка его издает. Вот только что все говорили на английском, немецком, корейском, испанском, а потом раз… и совершенно одинаково захрапели. Только не пугайтесь, после типичного дня паломника никакой храп не станет препятствием для здорового сна.

А через несколько часов зазвенит будильник и придет новый день. День, абсолютно не похожий на предыдущий.

Благодарю своих прекрасных спутников, Наталью Другак и Михаила Захарова, за чудесную компанию и фотографии.