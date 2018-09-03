Более 20 россиян застряли в Бургасе из-за отмены рейса Bulgaria Air. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на жителя Петербурга Александра Кудрявцева, который отправился на отдых с женой и двухлетним ребенком.

По его словам, билет на чартерный рейс был куплен "через популярный онлайн-сервис", название которого не уточняется. В воскресенье, 2 августа, туристы не увидели своего рейса в расписании аэропорта, поэтому решили разобраться в ситуации/

Представители Bulgaria Air объявили, что вылет отменили еще во вторник и не смогли объяснить, почему никто не предупредил россиян об этом. В сервисе онлайн-бронирования обещают компенсировать стоимость билетов.

На момент 10:30 утра 3 сентября один билет из Бургаса в Петербург стоит 18 тыс. рублей с несколькими пересадками и 88 тыс. рублей на рейс через Москву. Туристы отмечают, что таких денег у них сейчас нет, они не знают, как вернуться домой.