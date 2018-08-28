Семь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в начале октября всего за пару тысяч рублей

Портал "Санкт-Петербург.ру" собрал семь самых дешевых направлений с вылетом с 1 по 12 октября 2018 года, чтобы жители Северной столицы могли отдохнуть в европейских городах, где все еще сохранятся остатки летнего тепла.

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок "туда-обратно" с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке. Чтобы получить скидку при бронировании отеля, необходимо перейти на Booking по этой ссылке.

1. Улететь в Бремен (Германия) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 2692 рубля. Вылет туда – 4 октября в 14:05, обратно – 10 октября в 10:30. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

2. Улететь в Копенгаген (Дания) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 5265 рублей. Вылет туда – 1 октября в 09:55, обратно – 7 октября в 19:30. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

3. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 5741 рубль. Вылет туда – 4 октября в 21:35, обратно – 11 октября в 17:10. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

4. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 6387 рублей. Вылет туда – 3 октября в 10:40, обратно – 10 октября в 06:40. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

5. Улететь в Бургас (Болгария) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 7249 рублей. Вылет туда – 3 октября в 15:00, обратно – 10 октября в 11:55. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

6. Улететь в Прагу (Чехия) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 7292 рубля. Вылет туда – 3 октября в 18:35, обратно – 10 октября в 20:20. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

7. Улететь на Кёльн (Германия) из Петербурга

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 10 640 рублей. Вылет туда – 1 октября в 16:40, обратно – 9 октября в 14:35. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон. Советуем внимательно посмотреть размеры ручной клади у "Победы".