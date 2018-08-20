Семь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать в сентябре всего за пару тысяч рублей

Портал "Санкт-Петербург.ру" собрал семь самых дешевых направлений с вылетом с 1 по 30 сентября 2018 года, чтобы жители Северной столицы могли отдохнуть в европейских городах, где все еще сохранится теплая летняя погода.

Фото: Instagram / @katie.one

Кроме Пулково мы рассматриваем еще несколько аэропортов, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок "туда-обратно" с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb или Booking. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке. Чтобы получить скидку при бронировании отеля, необходимо перейти на Booking по этой ссылке.

1. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 1942 рубля. Вылет туда – 13 сентября в 13:15, обратно – 23 сентября в 15:10. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

2. Улететь в Берлин (Германия) из Риги

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 2620 рублей. Вылет туда – 7 сентября в 13:10, обратно – 11 сентября в 10:05. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

3. Улететь в Бремен (Германия) из Таллина

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 2851 рубль. Вылет туда – 17 сентября в 10:00, обратно – 21 сентября в 17:20. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

4. Улететь в Бадапешт (Венгрия) из Тампере

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 4844 рубля. Вылет туда – 16 сентября в 20:25, обратно – 26 сентября в 06:40. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

5. Улететь Амстердам (Нидерланды) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 9446 рублей. Вылет туда – 10 сентября в 22:30, обратно – 20 сентября в 19:35. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

6. Улететь Париж (Франция) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 10 457 рублей. Вылет туда – 17 сентября в 17:00, обратно – 28 сентября в 19:40. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

7. Улететь на Мальту из Петербурга

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 12 685 рублей. Вылет туда – 6 сентября в 03:55, обратно – 28 сентября в 21:00. В цене – ручная кладь и багаж, во время полета вас будут кормить, это не лоукостер. Зарегистрироваться на рейс можно онлайн или в аэропорту.