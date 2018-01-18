Париж и Минск: Пулково назвал самые популярные направления среди петербуржцев в 2017 году

Пулково назвал самые популярные направления среди петербуржцев в 2017 году. Всего за 12 месяцев аэропорт обслужил 16,1 млн пассажиров, говорится на официальном сайте аэропорта.

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Среди российских направлений первую строчку заняла Москва, следом за день идут южные Симферополь и Сочи. В пятерку российского рейтинга также вошли Екатеринбург и Калининград.

Что касается зарубежных направлений, то его возглавила турецкая Анталья. В топ-5 также вошли Франкфурт-на-Майне (Германия), Ларнака (Кипр), Минск (Республика Беларусь) и Париж (Франция).

Чаще всего среди российских авиакомпаний с вылетом из Пулково выбирают «Россию», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair, среди зарубежных – Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, KLM и Turkish Airlines.

Показатель в 16,1 млн пассажиров стал рекордным в истории Пулково, он на 21,6% превышает результат 2016 года. Пиковый день по пассажиропотоку пришелся на 1 июля 2017 года, когда аэропорт принимал гостей и участников Кубка конфедераций по футболу, в этот день Пулково встретил 66 тыс. 835 человек, что стало абсолютным суточным максимумом для воздушной гавани в ее истории.