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Семь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать на 23 февраля и 8 марта всего за пару тысяч рублей

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© Фото: Instagram / @katie.one

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Самые бюджетные направления прямых рейсов "туда-обратно" с вылетом с 19 по 28 февраля, а также с 3 по 12 марта 2018 года.

Портал "Санкт-Петербург.ру" собрал семь самых дешевых направлений с вылетом с 19 по 28 февраля, а также с 3 по 12 марта 2018 года, чтобы жители Северной столицы могли отметить два праздника – 23 февраля и 8 марта – в европейских городах, где к тому времени в свои права вступит настоящая цветущая весна.

Фото: Instagram / @katie.one
 

Кроме Пулково мы рассматриваем еще три аэропорта, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок "туда-обратно" с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Кроме того, советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

1. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 1710 рублей. Вылет туда – 19 февраля в 13:20, обратно – 26 февраля в 14:40. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

2. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 2840 рублей. Вылет туда – 7 марта в 21:10, обратно – 11 марта в 17:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

3. Улететь в Берлин (Германия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 2980 рублей. Вылет туда – 21 февраля в 13:15, обратно – 25 февраля в 08:15. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

4. Улететь в Милан (Италия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 4200 рублей. Вылет туда – 4 марта в 11:00, обратно – 11 марта в 06:55. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

5. Улететь Париж (Франция) из Хельсинки

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 7460 рублей. Вылет туда – 21 февраля в 10:15, обратно – 28 февраля в 12:55. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

6. Улететь в Амстердам (Нидерланды) из Хельсинки

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 7740 рубль. Вылет туда – 5 марта в 11:30, обратно – 12 марта в 07:20. Покупать: на сайте авиакомпании Transavia. В цене – только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

7. Улететь в Гамбург (Германия) из Петербурга

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, – 12 953 рубля. Вылет туда – 3 марта в 09:10, обратно – 11 марта в 10:35. Покупать: на сайте авиакомпании "Аэрофлот". В цене – ручная кладь и одно место багажа, на рейс можно зарегистрироваться как онлайн, так и в аэропорту, распечатать посадочный талон можно либо самим, либо получить бесплатно в аэропорту.

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