Бросить все и уехать: пять райских островов мира и их история

«Нас и здесь неплохо кормят» - именно так могли бы сказать матросы капитану «Баунти» Уильяму Блаю, когда после полугода беззаботной сытой жизни на Таити он заставил их снова отправляться в путь. Устроив бунт на корабле, моряки повернули обратно, а Блай без карт и компаса добрался домой на лодке с горсткой верных ему людей. Все секреты Уильяма Блая раскроет новый проект «Мятеж» на Discovery Channel, а наша подборка расскажет, почему удивительные райские острова так сложно покидать.

Багамы: голубая ловушка Атлантиды

Каждый год сюда прилетают огромные стаи птиц: больше 50 тыс. розовых фламинго гнездятся на Большом Инагуа, острове Багамского архипелага, и увидеть их стремятся сотни тыс. людей со всего мира. Однако туристы летят на Багамы не только ради великолепных стай экзотических птиц: острова с белыми песчаными пляжами, ласковым океаном и бурной тропической растительностью заслуженно считаются воплощением рая на земле.

Еще одна причина, по которой Багамский архипелаг привлекает гостей, – это знаменитая Голубая дыра Дина в бухте на острове Лонг-Айленд, уходящая в океанское дно на 220 метров вниз: покорение второй в мире по глубине воронки дайверы считают таким же делом чести, как альпинисты – восхождение на Эверест.

Не менее популярны и коралловые рифы, которых в составе Багамского архипелага более двух тыс.. Из 700 островов обитаемы только 30, основная часть багамцев обитает на островах Нью-Провиденс, Большой Багама, Андрос, Бимини и Большой Инагуа. Архипелаг известен не только как одно из лучших мест в мире для рыбалки, но и как кладбище затонувших кораблей: у побережья Бимини все еще находят свидетельства того, что некогда этот райский уголок был пристанищем грозных пиратов и как магнит притягивал исследователей со всех концов света.

Так, испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон искал на Багамах источник вечной молодости, приняв за него напиток-афродизиак, который туземцы варили из растения кассина. Поклонники паранормальных теорий искали рядом с Бимини остатки Атлантиды – столицы потерянной цивилизации. Не известно, правда ли это, но археологические экспедиции обнаружили «Дорогу Бимини»: кладка известковых блоков почти в километр длиной определенно уложена на дно людьми, причем не меньше чем 3,5 тыс. лет назад.

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

Гавайские острова: шаттл из XVIII века

Чем дальше, тем лучше – так определяет цель своего путешествия человек, которому предстоит долгожданный отпуск, и Гавайи идеально подходят под это описание. Острова, официально входящие в состав США, считаются самым удаленным от цивилизации местом на Земле, но расстояние - не помеха для тех, кому хочется райского отдыха: каждый год на Гавайи приезжают более шести млн человек со всех концов света.

Причин тому множество – острова, которые никогда не переходят на зимнее время, славятся своей великолепной природой и интереснейшими достопримечательностями. У Гавайского архипелага целый список рекордов: самая высокая в мире гора Мауна-Кеа, самая большая ветряная мельница на острове Оаху, самые высокие в мире прибрежные утесы у острова Молокаи и ежегодный урожай ананасов почти в 350 тыс. тонн.

Гавайи знамениты еще и тем, что именно там погиб Джеймс Кук. Правда, туземцы его вовсе не ели: легендарный мореплаватель и картограф был убит в драке и похоронен с почестями. Корабль, на котором первооткрыватель покорял моря и океаны, знаменит не меньше его самого. Немногие помнят, что было написано на борту трехмачтового барка Кука, и не все знают, что в честь корабля назван кратер на марсианском плато Меридиана, зато каждому известно наименование многоразового космического челнока NASA.

В честь корабля Кука кратер и шаттл называются «Индевор», что в переводе с английского означает «стремление». Символично, что именно жажда открытий первых мореплавателей и положила начало исследованию планеты: благодаря им люди не только знают о таких райских уголках, как Гавайи, но и сами стремятся к покорению новых миров.

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

Фиджи: меридиан между прошлым и будущим

Архипелаг Фиджи в юго-западной части Тихого океана - настоящий рай не только для интроверта, но и для любого другого человека, уставшего от суеты рабочих будней. Из более чем трехсот островов архипелага сто необитаемы, а туристов местные жители окружают такой заботой и вниманием, что даже чаевые считают обидными.

На Фиджи царит всеобщее расслабление: при круглогодичной температуре около 25°C выше нуля и повсеместном продуктовом изобилии нужда в выживании отпадает, поэтому большая часть времени на острове посвящена отдыху не только у туристов, но и у местных жителей.

Вопреки распространенному мнению, отдых на Фиджи вполне доступен: на райском острове можно жить и в роскошном отеле, и в бунгало на берегу моря. Гостям доступны не только купание в теплом океане, дайвинг в коралловых рифах и экскурсии по джунглям в сопровождении фиджийцев, но и посещение театрализованных представлений.

Среди них - ритуал хождения по раскаленным камням, демонстрирующий силу духа островитян, и новогодняя игра «пни апельсин», в которой победители отдают проигравшим все вещи и одежду. В списке самых популярных достопримечательностей архипелага Фиджи - уединенный тропический остров Тертл-Айленд, старинная деревня Токоу, роскошные тропические сады Савусаву, Сад спящего великана с десятками сортов орхидей и самый большой на южном полушарии индуистский храм Шри-Шива-Субмаранья.

Одно из самых удивительных мест мира находится на фиджийском острове Тавенуи: площадка «Линия времени», которая одновременно пребывает в прошлом, настоящем и будущем. Секрет в том, что остров Тавенуи пересекает 180-й меридиан в Тихом океане, по которому проходит от полюса до полюса условная линия времени.

По разные стороны от нее время отличается почти на сутки, поэтому на Тавенуи можно побывать в трех днях сразу. Линия времени упоминается и в знаменитом романе Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» - главный герой счел, что проиграл спор, опоздав на день, но забыл о том, что пересекал 180-й меридиан на пути из Азии в Америку. Как известно, Филеас Фогг едва успел выиграть свое пари, а вот гостям «Линии времени» на Фиджи бежать никуда не придется - в точке, где сегодня, завтра и вчера сливаются в одно, любая спешка ни к чему.

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

Канарские острова: желтые собаки Тенерифе

В состав испанского архипелага входят 13 островов, самый популярный и самый большой из них - Тенерифе. Гомера, Иерро, Пальма, Гран-Канария, Фуэртевентура и Лансароте тоже пользуются популярностью у туристов, приезжающих отдохнуть на Канары, а вот остальные островки или мало населены, или необитаемы.

Тенерифе называют «Островом вечной весны» - из-за выгодного географического расположения на широте Сахары температура воздуха на острове всегда держится в пределах 20-30°C. Отправиться на Тенерифе стоит и ради потрясающих достопримечательностей райского острова: вулкана Тейде - самой высокой точки Испании, заповедника Инфьерно, футуристического здания оперы и старинной канарской деревни Маска.

Канарские острова считал перспективной территорией для исследования легендарный норвежский путешественник Тур Хейердал, который особенно интересовался пирамидами Гуимар – шестью ступенчатыми сооружениями неизвестного происхождения. Каждый год больше ста тыс. туристов приезжают в Гуимар, чтобы посмотреть на пирамиды: по одной из версий, их сложили «гуанчинет» - туземцы-гуанчи, которые владели Канарскими островами до прихода испанцев в 1496 году.

На Тенерифе и других островах до сих пор можно найти их ритуальных идолов и разноцветные петроглифы на стенах пещер. Побережье украшает статуя короля гуанчей Тенерфе Большого, многие названия так и не сменились на испанские после колонизации, а среди местных жителей все еще много людей по фамилии Гуанча.

Канарские острова названы так не из-за канареек: наоборот, птицы получили наименование в честь архипелага, на котором они водятся в огромном количестве. Название же самих островов происходит от латинского слова сanis – собака: по разным версиям, на архипелаге было много то ли «морских собак», тюленей-монахов, то ли сухопутных, пастушеских.

Ныне вымершая порода бардино махеро отличалась такими внушительными размерами, что стала отличительной чертой островов и даже попала на их герб. Учитывая, что многие используют зимние каникулы как возможность вернуться в лето, а 2018-й станет годом Желтой Собаки, нельзя придумать лучшего места для его встречи, чем «собачьи» острова, где и сейчас водятся потомки бардино - канарские доги.

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

Таити: хлебное дерево для «Баунти»

Когда к берегу Таити причаливал корабль, островитянки с гирляндами цветов в руках выходили, чтобы встретить со всем возможным гостеприимством моряков, которых они считали богами. После многих недель плавания в океане отказаться от столь щедрого предложения было сложно, поэтому на острове Таити появились метисы: потомки туземок и матросов-наемников британских и португальских экспедиций. В отличие от моряков с кораблей Джеймса Кука и Сэмюэла Уоллеса, которые покинули Таити, экипаж Уильяма Блая задержался на острове надолго, а причиной тому стали фривольное поведение таитянок и хлебное дерево.

За тыс. саженцев растения, которое должно было обеспечить едой невольников на плантациях Ямайки, на Таити снарядили корабль «Баунти». Он добирался до острова почти год, и команда, измотанная долгой дорогой, невзлюбила капитана, хотя его методы были не строже, чем у других. На Таити экипаж тоже задержался, ожидая созревания саженцев, и моряки были не против остаться навсегда, когда Уильям Блай снова загнал их на борт.

После великолепия Таити корабельная жизнь показалась матросам адом: они подняли бунт, усадили в семиметровую лодку Блая и верных ему людей и повернули на Таити. От британского правосудия спаслись только 13 моряков «Баунти» во главе с Джоном Адамсом: они бежали с таитянскими женами на остров Питкэрн, где и сейчас живут их потомки.

Сам же Уильям Блай совершил невозможное: оставшись в открытом океане без карт, он по памяти привел баркас домой. Можно ли преодолеть почти семь тыс. км на маленькой деревянной лодке, почти не имея еды и воды, проверит команда нового проекта «Мятеж» на Discovery Channel. Точная копия баркаса Блая уже спущена на воду, и на ней девять человек попробуют повторить путь капитана, пользуясь только его записями, которые чудом сохранились после его знаменитого перехода, и компасом. Программа «Мятеж» идет по вторникам в 22:00 на Discovery Channel.

Уильям Блай через пять лет после мятежа на «Баунти» все же вернулся на Таити за саженцами хлебного дерева, которые привез на Ямайку, как и обещал.

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u