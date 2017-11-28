С июня 2018 года из Пулково запустят регулярные рейсы в Копенгаген и Стокгольм. Авиабилеты уже поступили в продажу на официальном сайте S7 Airlines.

Рейсы из Петербурга в Копенгаген будут выполняться по вторникам и субботам с 2 июня 2018 года. Вылет из Пулково в 07:40, прилет в Копенгаген в 09:00 по местному времени. Обратный рейс из Копенгагена – в 09:40, прилет в Петербург - в 12:50.

Регулярные рейсы из Пулково в Стокгольм будут выполняться по средам и воскресеньям с 3 июня 2018 года. Вылет из Петербурга в 07:50, прилет в аэропорт Стокгольма в 08:25 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 09:05 и прибывает в Пулково в 11:45.

«Уверен, что путешествия в Скандинавию будут пользоваться спросом у жителей Петербурга. Эти направления отлично подойдут тем пассажирам, кто любит выбираться на длинные выходные в Европу. За несколько дней можно обойти все 14 островов, на которых расположился Стокгольм, или внимательно изучить Строгет, одну из самых длинных европейских пешеходных улиц, и, конечно, найти Русалочку Андерсена в порту Копенгагена», – рассказал Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.