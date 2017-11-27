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Туроператоры продлят проживание россиян в отелях Бали за свой счет

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© Фото: Instagram / @eyes_of_a_nomad

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Из-за извержения вулкана Агунг на острове застряли порядка 300 туристов из России.

Туроператоры продлят проживание россиян в отелях Бали за свой счет. Из-за извержения вулкана Агунг на острове застряли порядка 300 туристов из России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

"Туроператоры продлят проживание туристов в отелях за свой счет, пока не откроют аэропорт. Сейчас авиационные власти ждут, когда изменится направление ветра, чтобы расчистилось небо над аэропортом. Но понятно, что никто не знает, когда это произойдет. При этом ни у кого из туркомпаний нет туристов, которые должны вылетать в понедельник-вторник - вылеты запланированы на среду-пятницу. Они относятся к этой ситуации как к вынужденной задержке рейса", - рассказала она.

Ранее Ростуризм сообщил, что аэропорт Бали закрыт, все рейсы из него отменены из-за активизации вулкана Агунг. На острове застряли 60 тыс. туристов. До открытия аэропорта российских туристов перевезут на паромах на соседние острова, отметили в ведомстве.

При этом, по словам Тюриной, никто из туроператоров не слышал про перевозку туристов на другие острова. "Аэропорт соседнего острова Ломбок также закрыт, а на другие острова паромов нет. И быстро организовать такую перевозку сложно", - подчеркнула она.

Индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями в понедельник призвало 100 тыс. человек покинуть потенциально опасную зону, которую может затронуть извержение вулкана Агунг. Зона эвакуации охватывает территорию, расположенную в пределах 10 км от кратера вулкана.

"На сегодняшний день все туристические маршруты вблизи вулкана Агунг, а также треккинговые экспедиции приостановлены до дальнейших официальных сообщений", - цитирует портал TourDom представителя Visit Indonesia Tourism Office.

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