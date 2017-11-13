Петербург вошел в тройку популярных городов России для отдыха в новогоднюю ночь. Рейтинг составил сервис Tvil.ru по результатам анализа броней жилья туристами с 31 декабря на 1 января 2018 года.

Первую строчку списка занимает Сочи, вторую - Северная столица, а на третьей позиции расположилась Москва. В десятку рейтинга также вошли Казань, Екатеринбург, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Калининград и Кисловодск.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в Петербурге на новогодние праздники, включая новогоднюю ночь, в среднем на 5,5 ночей и тратят на проживание 4,8 тыс. рублей в сутки.