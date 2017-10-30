Из Петербурга в Баку с 30 октября можно улететь всего за 29 евро. Сегодня Пулково встретил первый рейс низкобюджетной азербайджанской авиакомпании Buta Airways, которая является "дочкой" Azerbaijan Airlines.

Читайте также:

Семь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать весной всего за пару тысяч рублей

"Теперь перелеты в Пулково авиаперевозчик будет осуществлять пять раз в неделю на самолетах Embaraer 190", - говорится на официальной странице петербургского аэропорта в Instagram.

Лоукостер будет выполнять рейсы ежедневно, кроме вторника и воскресенья. Минимальная цена, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро в одну сторону. Такие билеты быстро расхватывают, поэтому лучше покупать их заранее.