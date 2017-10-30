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Семь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать весной всего за пару тысяч рублей

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© Фото: Instagram / @polabur

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Самые бюджетные направления прямых рейсов "туда-обратно" с вылетом с 1 марта до 26 мая.

Портал "Санкт-Петербург.ру" собрал семь самых дешевых направлений с вылетом с 1 марта до 26 мая, когда погода в большинстве стран ЕС уже по-весеннему теплая, а вокруг все начинает цвести и пахнуть.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще три аэропорта, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле. Вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы чаще всего в несколько раз дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок "туда-обратно" с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Кроме того, советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

Фото: Instagram / @polabur
 

1. Улететь в Берлин (Германия) из Хельсинки

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 4069 рублей. Вылет туда - 7 марта в 12:25, обратно - 14 марта в 08:50. Покупать: на сайте авиакомпании Eurowings. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

2. Улететь в Милан (Италия) из Таллина

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 4069 рублей. Вылет туда - 8 апреля в 14:05, обратно - 12 апреля в 07:20. Покупать: на сайте авиакомпании Easyjet. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

3. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 4413 рублей. Вылет туда - 2 марта в 13:20, обратно - 7 марта в 14:40. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Норвегия - дорогая страна, лучше заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

 

4. Улететь в Берген (Германия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 5376 рублей. Вылет туда - 6 марта в 13:05, обратно - 10 марта в 14:45. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

 

5. Улететь в Амстердам (Нидерланды) из Хельсинки

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 6784 рубля. Вылет туда - 16 мая в 21:40, обратно - 21 мая в 18:25. Покупать: на сайте авиакомпании Transavia. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

6. Улететь Париж (Франция) из Хельсинки

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 6298 рублей. Вылет туда - 16 мая в 05:00, обратно - 23 мая в 07:40. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

6. Улететь Будапешт (Венгрия) из Хельсинки

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 6298 рублей. Вылет туда - 22 мая в 06:00, обратно - 29 мая в 07:55. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

7. Улететь в Рим (Италия) из Хельсинки

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 7839 рублей. Вылет туда - 23 мая в 12:55, обратно - 30 мая в 07:45. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

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