Семь городов Европы, куда можно слетать из Хельсинки до семи тысяч рублей

Остаются последние пару месяцев 2017 года, чтобы устроить себе настоящее путешествие, при этом не потратив на это больших денег. "Санкт-Петербург.ру" собрал семь самых дешевых направлений Европы с вылетом из Хельсинки с 14 октября до 31 декабря.

Все цены на билеты - до семи тыс. рублей - указаны за прямой полет без пересадок "туда-обратно" с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится.

Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают. Кроме того, советуем заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb. Чтобы получить хорошую скидку при первом бронировании жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

Фото: Instagram / @ashtrayn

1. Улететь в Стокгольм (Швеция) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 5449 рублей. Вылет туда - 29 ноября в 09:05, обратно - 4 декабря в 08:30. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

2. Улететь в Осло (Норвегия) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 5921 рубль. Вылет туда - 23 ноября в 07:40, обратно - 27 ноября в 08:40. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

3. Улететь в Копенгаген (Дания) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 5807 рублей. Вылет туда - 12 ноября в 08:20, обратно - 18 ноября в 01:40. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

4. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 5687 рублей. Вылет туда - 14 ноября в 10:40, обратно - 21 ноября в 12:35. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

5. Улететь в Париж (Франция) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 6403 рубля. Вылет туда - 22 ноября в 10:15, обратно - 29 ноября в 12:55. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

6. Улететь в Прагу (Чехия) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 6780 рублей. Вылет туда - 27 ноября в 06:10, обратно - 1 декабря в 07:55. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

7. Улететь в Амстердам (Нидерланды) из Хельсинки

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 6996 рублей. Вылет туда - 3 декабря в 11:00, обратно - 7 декабря 12:40. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.