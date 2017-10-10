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Газета The Telegraph назвала 14 вещей, ради которых стоит посетить Россию

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© Фото: instagram / @oldfactoryguide

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Среди них сразу несколько петербургских достопримечательностей.

Британская газета The Telegraph назвала 14 вещей, ради которых стоит посетить Россию. Список составлен в преддверии 100-летия Октябрьской революции, пишет «Собака».

Среди обязательных вещей сразу несколько петербургских достопримечательностей. «Петербург разорвал все шаблоны, построив Новую Голландию на месте бывших царских морских тюрем. Теперь тут находятся фудкорты, пространство с зеленью, лежаками и игровой площадкой. Горожане любят приходить сюда на выходных», - отмечает The Telegraph.

В список также попал ресторан «Мансарда» («Ресторан с панорамными окнами, из которых открывается захватывающий вид на городские здания, мимо которых 100 лет назад маршировали большевики»), а также картина Леонардо Да Винчи «Мадонна Литта», которая находится в Эрмитаже, исторические апартаменты «Романов» в одной из старейших гостиниц в России - «Гранд Отель Европа» и полуденное чаепитие с пирожками в гостинице «Астория».

Кроме того, в рейтинг вошли Мавзолей Ленина на Красной площади, город Екатеринбург, балет, Кремль, московский парк «Зарядье», река Волга, а для любителей острых ощущений британские журналисты советуют почувствовать на себе все прелести традиционной российской бумажной волокиты при оформлении визы в нашу страну.

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