Российские путешественники назвали страны с самой вкусной кухней. Рейтинг составили специалисты туристического сервиса Skyscanner, пишет «Лента.ру».

Всего было опрошено блюда наиболее привлекательными. Первую строчку заняла Италия (38% опрошенных), следом за ней идут Грузия (16%) и Таиланд (12%).

Четвертая позиция досталась греческой кухне (10%), а пятая - китайской (5%). В топ-10 рейтинга в порядке убывания вошли блюда из Японии, Франции, Испании, Мексики и арабских стран.

Кроме того, незначительное число опрошенных говорили о пристрастии к венгерской, израильской, а также к русской кухне.