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Десять городов Европы, куда жители Петербурга могут слетать всего за пару тысяч рублей

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© Фото: Instagram / @daniel_ernst

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Самые бюджетные направления прямых рейсов "туда-обратно" с вылетом с 29 сентября до 12 ноября.

Специально ко всемирному Дню туризма портал "Санкт-Петербург.ру" собрал десять самых дешевых направлений с вылетом с 29 сентября до 12 ноября, когда погода в большинстве стран ЕС еще по-осеннему теплая и преимущественно без дождей.

Кроме Пулково мы рассматриваем еще три аэропорта, до которых легко добраться на автобусе, маршрутке или автомобиле, вылеты из Финляндии, Эстонии и Латвии с каждым годом набирают все большую популярность, так как летать внутри Европы гораздо дешевле, чем из Петербурга.

Все цены на билеты указаны за прямой полет без пересадок "туда-обратно" с учетом всех налогов и сборов. Важно, что в стоимость билета на лоукостер чаще всего входит провоз только ручной клади, любой другой багаж и питание на борту оплачиваются отдельно, однако если полет занимает всего пару часов, оно вряд ли вам понадобится. Билеты всегда лучше покупать как можно быстрее, так как их быстро расхватывают.

Фото: Instagram / @daniel_ernst

 

1. Улететь в Осло (Норвегия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 1770 рублей. Вылет туда - 8 ноября в 13:20, обратно - 12 ноября в 14:40. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Норвегия - дорогая страна, лучше заранее посмотреть цены на продукты, отели или комнаты/квартиры для съема на удобном сайте Airbnb. Чтобы получить хорошую скидку при первом съеме жилья, необходимо зарегистрироваться на Airbnb по этой ссылке.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

 

2. Улететь в Эйндховен (Нидерланды) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 2888 рублей. Вылет туда - 2 ноября в 07:10, обратно - 9 ноября в 12:35. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

 

3. Улететь в Дюссельдорф (Германия) из Таллина

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 3969 рублей. Вылет туда - 24 октября  в 21:15, обратно - 3 ноября в 17:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

4. Улететь в Бремен (Германия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 3643 рубля. Вылет туда - 6 ноября в 21:00, обратно - 10 ноября в 17:45. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

5. Улететь в Копенгаген (Дания) из Хельсинки

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 5170 рублей. Вылет туда - 28 октября в 07:25, обратно - 7 ноября в 14:40. Покупать: на сайте авиакомпании Norwegian. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

6. Улететь в Брюссель (Бельгия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 3425 рублей. Вылет туда - 1 ноября в 21:10, обратно - 8 ноября в 17:20. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

7. Улететь в Милан (Италия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 4839 рублей. Вылет туда - 4 ноября в 14:50, обратно - 12 ноября в 06:55. Покупать: на сайте авиакомпании Ryanair. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

8. Улететь в Дортмунд (Германия) из Риги

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 3908 рубля. Вылет туда - 15 октября в 13:15, обратно - 25 октября в 14:45. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

 

9. Улететь в Будапешт (Венгрия) из Петербурга

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 11854 рубля. Вылет туда - 7 ноября в 13:55, обратно - 11 ноября в 08:55. Покупать: на сайте авиакомпании Wizz Air. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

Важно: Если вы летите как минимум вдвоем, то есть смысл зарегистрироваться в WIZZ Discount Club, стоимость регистрации окупится при первом же путешествии. Участники клуба всегда покупают билеты на сайте с дополнительной скидкой.

 

10. Улететь в Барселону (Испания) из Петербурга

 

Цена полета "туда-обратно", то есть двух билетов на одного человека, - 14276 рублей. Вылет туда - 18 октября в 05:00, обратно - 27 октября в 23:05. Покупать: на сайте авиакомпании Vueling. В цене - только ручная кладь, на рейс необходимо заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон.

 

Для справки

 

⇒ Ежегодно 27 сентября весь мир празднует День туризма (World Tourism Day), он был учрежден ООН в 1979 году, однако Россия присоединилась к празднованию лишь в 1983 году. Дата Дня туризма выбрана не случайно, в этот день в 1970 году был принят устав Всемирной туристской организации.

Каждый год выбирается отдельная тема для торжества, в 2017 году это "Устойчивый туризм - инструмент для развития", а официальное празднование пройдет в Катаре. Среди всех мероприятий основными будут два заседания: "Туризм как двигатель экономического роста" и "Туризм и планета: нацеленность на более "зеленое" будущее".

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