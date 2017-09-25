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Названы страны, которые легче выдают долгосрочные шенгенские визы

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© Фото: Instagram / @yanni_rubina

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Рейтинг составила Ассоциация туроператоров России.

Названы страны, которые легче выдают долгосрочные шенгенские визы. Рейтинг составила Ассоциация туроператоров России, он опубликован на официальном сайте АТОР.

Наибольшие шансы получить «длинный» шенген у россиян, обратившихся в визовые центры (ВЦ) Италии, Франции, Греции и Чехии, считают в туроператорскои сообществе. Стабильней и быстрее всех работает визовый центр Франции.

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«Франция, в том числе, лояльна в плане выдачи многократных виз. Также стоит отметить Чехию, а по минимальному количеству требуемых документов на первом месте стоит Греция. С точки зрения сервиса обработки документов в лидерах итальянский визовый центр, где под туроператора настроен личный кабинет», - рассказала Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group.

В свою очередь, визовые специалисты компании ПАКС отметили ВЦ Греции, Чехии, Италии как наиболее удобные для работы туроператоров, отдельно подчеркнув высокую степень визовой лояльности греческого консульства в Москве. Среди тех дипмиссий, кто также часто выдает россиянам визы на год и более, эксперты назвали и Испанию.

В то же время в ряде визовых центров стран шенгенской зоны отмечают неудобства, возникающие при работе туроператоров с ними. Участники рынка отмечают в этой группе ВЦ Венгрии и Словении, поскольку в них подача документов производится одновременно с прохождением дактилоскопии, что, по отзывам визовиков, значительно затягивает процесс. Также отмечен несколько неудобный формат работы ВЦ Португалии: здесь турфирме подавать документы на визу необходимо вместе с туристом.

 

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