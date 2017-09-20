Пулково вошел в тройку аэропортов, рейсы из которых часто задерживают и отменяют. Рейтинг составили специалисты сервиса AirHelp, они проанализировали задержки и отмены по вине авиакомпаний за март-август 2017 года.

Первую, вторую строчки заняли московские Домодедово (задержали 52 рейса) и Шереметьево (52 рейса). На третье позиции обосновался петербургский Пулково, где было задержано 47 рейса.

Всего за весну и лето 2017 года из-за отмены и задержки рейсов пострадали почти 14 тыс. человек. Сумма компенсаций, которую авиакомпании должны выплатить пассажирам, больше всего в Пулково – 1,7 млн евро. В Шереметьево она составила 1,65 млн евро, в Домодедово – 1,55 млн.

Международный сервис AirHelp предоставляет услуги по возмещению компенсаций за задержку и отмену рейсов для представителей более 20 стран, включая Российскую Федерацию.