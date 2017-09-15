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Петербург примет Ассамблею Всемирной туристской организации ООН в 2019 году

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА "Новости"

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Это позволит Северной столице повысить свой имидж, увеличить поток туристов и привлечь мировых экспертов.

Петербург примет Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации ООН в 2019 году. Об этом "Санкт-Петербург.ру" сообщили в комитете по развитию туризма Смольного. Заявка-победитель на проведение мероприятия определилась днем 15 сентября в китайском городе Чэнджу.

Это позволит Северной столице повысить свой имидж, увеличить поток туристов и привлечь мировых экспертов. UNWTO является основным центром сбора, анализа и распространения данных по туризму из более чем 180 стран.

"Эта победа означает признание мировыми лидерами туристской отрасли Петербурга, как города, способного стать центром не только культурного, но и делового туризма. Городскими властями была проделана серьезная работа для того, чтобы привлечь это мероприятие, и я могу с уверенностью сказать, что это заслуженная победа» - заявил Андрей Мушкарев, председатель комитета по развитию туризма.

Россия входит в десятку самых посещаемых государств мира, ежегодно принимая более 30 млн иностранных туристов. "Одной из самых популярных внутрироссийских дестинаций остается Петербург. Город на Неве является сокровищницей национального культурно-исторического наследия и привлекает большое количество гостей из-за рубежа", - рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

Только в первом полугодии 2017 года Северную столицу посетило около двух млн иностранных туристов. Кроме того, по мнению Сафонова, в Петербурге созданы благоприятные условия и современная инфраструктура делового туризма. "Убежден, что Петербург является достойной площадкой для проведения такого статусного, масштабного и политически значимого мероприятия, каким является сессия Генеральной ассамблеи ЮНВТО", - также добавил Сафонов.

Ранее Россия также вошла в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ЮНВТО). РФ будет представлять Европу в высшем руководящем органе ЮНВТО в период с 2017 по 2021 год, сообщает портал "ТурДом".

"Сотрудничество с международным туристским сообществом объективно важно для России. Совместная с государствами-партнерами работа РФ в Исполнительном совете позволит обеспечить баланс интересов и решить национальные задачи нашей страны в сфере туризма», - резюмировал Сафонов.

 

 

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