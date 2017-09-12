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Стали известны любимые места отдыха россиян, где можно говорить на родном языке

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© Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

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Самой популярной у российских путешественников страной без языкового барьера оказалась Молдавия.

Стали известны любимые места отдыха россиян, где можно говорить на родном языке. Рейтинг составили специалисты турсервиса Aviasales, пишет «Лента.ру».

Самой популярной у российских путешественников страной без языкового барьера оказалась Молдавия. На втором месте рейтинга оказалась Армения, а замыкает тройку Грузия.

Четвертая позиция досталась Узбекистану, пятая - Киргизии. В топ-10 также вошли Азербайджан, Болгария, Казахстан, Белоруссия и Украина.

Специалисты компании пришли к таким выводам, проанализировав бронирования авиабилетов из России за границу. Более того, был проведен опрос, касающийся стран с наименьшим языковым барьером для россиян.

Большинство (35% респондентов) лидером в данной сфере назвали Украину. Кроме того, 11% опрошенных не сталкивались с трудностями при общении в Таиланде, хотя не знали языка, 10%в то же самое сказали о Турции.

«Даже в рамках радикально иных языковых групп туристы не испытывают сложностей благодаря организованному отдыху — отельный персонал часто в состоянии объясниться с россиянами», - отметил PR-директор турсервиса Aviasales Янис Дзенис.

Однако даже в комфортных в языковом плане странах путешественникам из РФ приходится нелегко в ряде ситуаций. Так, у 19% респондентов возникали проблемы при коммуникации в зарубежных аэропортах, у 18% - в отелях, у 15% - на таможне, у 14% - в ресторанах.

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