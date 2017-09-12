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Названы самые дешевые пляжные направления на октябрь

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© Фото: Instagram / @katie.one

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Рейтинг составила Ассоциация туроператоров России.

Названы самые дешевые пляжные направления на октябрь. Рейтинг составила Ассоциация туроператоров России, он опубликован на официальном сайте АТОР.

Первое место впервые за весь летний сезон занимает отдых в Сочи. Самый дешевый недельный тур на неделю с вылетом 30 сентября стоит 20,6 тыс. рублей на двоих. Две недели назад цена была на две тыс. дороже.

Второе место рейтинга досталось Анапе: недельный тур на двоих с авиаперелетом, но без питания обойдется желающим отдохнуть в 23 тыс. рублей. Минимальные цены на Анапу к концу сезона продолжают снижаться, но уже совсем незначительно.

Третье место в рейтинге недельных туров с минимальной стоимостью занимает Греция. Самый дешевый пакетный тур с авиаперелетом и без питания стоит 25,3 тыс. рублей на двоих. За последний две недели минимальные цены на туры в начале октября в Грецию рухнули почти вдвое.

Четвертое и пятое места занимают соответственно Крым и Италия. И если Италия к концу летнего сезона ожидаемо перестала быть самым дорогим направлением из пляжных (от 37 тыс. рублей на двоих), то Крым, наоборот, впервые упал с первой позиции самых дешевых туров (от 26 тыс. рублей на двоих).

В десятку рейтинга также вошли Турция, Кипр, Болгария, Испания и Тунис.

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