Названы самые дешевые пляжные направления на октябрь. Рейтинг составила Ассоциация туроператоров России, он опубликован на официальном сайте АТОР.

Первое место впервые за весь летний сезон занимает отдых в Сочи. Самый дешевый недельный тур на неделю с вылетом 30 сентября стоит 20,6 тыс. рублей на двоих. Две недели назад цена была на две тыс. дороже.

Второе место рейтинга досталось Анапе: недельный тур на двоих с авиаперелетом, но без питания обойдется желающим отдохнуть в 23 тыс. рублей. Минимальные цены на Анапу к концу сезона продолжают снижаться, но уже совсем незначительно.

Третье место в рейтинге недельных туров с минимальной стоимостью занимает Греция. Самый дешевый пакетный тур с авиаперелетом и без питания стоит 25,3 тыс. рублей на двоих. За последний две недели минимальные цены на туры в начале октября в Грецию рухнули почти вдвое.

Четвертое и пятое места занимают соответственно Крым и Италия. И если Италия к концу летнего сезона ожидаемо перестала быть самым дорогим направлением из пляжных (от 37 тыс. рублей на двоих), то Крым, наоборот, впервые упал с первой позиции самых дешевых туров (от 26 тыс. рублей на двоих).

В десятку рейтинга также вошли Турция, Кипр, Болгария, Испания и Тунис.