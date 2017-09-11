Компания S7 Airlines открывает прямые рейсы из Петербурга в Лион

Компания S7 Airlines открывает прямые рейсы из Петербурга во французский Лион. Они будут выполняться еженедельно по пятницам с 29 декабря, авиабилеты уже поступили в продажу.

Вылет из Петербурга в 07:05, прилет в аэропорт Лиона в 08:35 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 09:25 и прибывает в Пулково в 14:55. Полеты будут осуществляться на Airbus A319.

«С каждым годом все больше пассажиров S7 Airlines делают выбор в пользу горнолыжного отдыха на зимних каникулах. С декабря путешественники из Петербурга смогут отправиться прямыми рейсами в Лион, откуда легко добраться до популярных курортов во французских Альпах – Шамони и Валь-д’Изер. С другой стороны, направление будет интересно и для любителей экскурсионного туризма. Лион – один из крупнейших городов страны с богатым историческим наследием и общепризнанная гастрономическая столица Франции», – рассказал Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

В новом зимнем расписании S7 Airlines появятся и другие европейские горнолыжные направления из Петербурга. С конца декабря прямые еженедельные рейсы из аэропорта Пулково будут выполняться в австрийские Зальцбург и Инсбрук, итальянские Верону и Турин. Бонусом для любителей спортивного отдыха будет бесплатный провоз горнолыжного и сноубордического оборудования.