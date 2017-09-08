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Опаздывающим чартерам запретят летать за рубеж

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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Новые правила вступят в силу с 29 октября 2017 года.

Опаздывающим чартерам запретят летать за рубеж. Таким образом Министерство транспорта России повысит ответственность авиакомпаний за качество обслуживания пассажиров. Об этом сообщают «Известия».

В случае массовых задержек рейсов Росавиация будет вносить ограничение в сертификат эксплуатанта, запрещая авиаперевозчику выполнять международные полеты. Новые правила вступят в силу с 29 октября 2017 года.

По официальным данным Федерального агентства воздушного транспорта, в июне этого года были задержаны более чем на два часа 327 международных чартерных рейсов, что составило 8,9% от общего количества чартеров.

Самыми непунктуальными оказались авиакомпании «Ай Флай» (18,1% рейсов) и скандальная «ВИМ-Авиа» (15,7%). В июле были задержаны 396 рейсов, или 9,9% от общего количества международных чартеров. Больше всех задержек вылетов было у авиакомпаний «Ред Вингс» (21,8%) и «Ай Флай» (19,3%).

Вокруг «ВИМ-Авиа» с начала летнего сезона разгорелся громкий скандал, так как она стала задерживать вылеты рейсов из многих городов России. Ростуризм сообщил, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Пока что ведомство выступило лишь с таким предложением, но не требованием.

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