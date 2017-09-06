Стали известны самые гостеприимные страны мира. Рейтинг из 103 позиций составил портал Passport Index, пишет "Лента.ру".

Главным критерием для "дружелюбности" стал показатель, граждан скольких стран конкретное государство может пустить без визы, оформить им визу по прибытии или же выдать электронное разрешение на въезд.

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Первое место заняла африканская страна Союз Коморских Островов, здесь облегченный порядок посещения действует для жителей всех 198 стран мира. Первую строчку рейтинга между собой делят Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда.

На второй позиции оказались Кабо-Верде и Доминика. Там облегченный визовый режим введен для граждан 197 стран. Замыкает тройку Палау, показатель этой республики - 196 государств.

Четвертое место досталось Джибути, пятое - Гаити (195 и 194 страны соответственно). В топ-10 в порядке убывания также попали Макао (специальный район КНР), Сент-Винсент и Гренадины, Камбоджа, Непал и Эквадор.

Россия в этом списке заняла 83-ю строчку, облегченный режим въезда в РФ действует для граждан всего 42 государств.