Пассажиры назвали лучшие поезда России. Популярный у петербуржцев «Сапсан» не попал даже в пятерку рейтинга. Он составлен на основе откликов 12 тыс. пассажиров, купивших билеты на «Туту.ру» в первом полугодии 2017 года.

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Первое место занял «Аллегро» (Петербург - Хельсинки), следом за ним идут «Гранд-Экспресс» (Москва - Петербург), «Экспресс» (Москва - Петербург). В пятерку также вошли «Лев Толстой» (Москва - Хельсинки) и «Ласточка-премиум» (Ростов-на-Дону - Краснодар).

«Экспресс», «Красная стрела», «Двухэтажный» и «Сапсан», курсирующие между двумя столицами, вошли лишь в двадцатку рейтинга.

В первой двадцатке оказались сразу пять поездов, курсирующих между двумя столицами: «Гранд Экспресс», «Экспресс», «Красная стрела», «Двухэтажный» и «Сапсан».

Пассажиры оценивают по 10-бальной шкале общее впечатление от поездки, отношение персонала, состояние и новизну вагона, состояние и чистоту туалета, наличие розеток и кондиционера.

В целом более 92% пассажиров, оценивших свою поездку, довольны персоналом и качеством обслуживания, более 73% - отмечают хорошее состояние вагона и туалетов. Жалобы на проводников составляют не более 3% от всех отзывов.

Около 11% пользователей «Туту.ру» остались недовольны состоянием вагона, и около 9% - чистотой в туалетах и их оснащенностью. Чаще всего пассажиры жалуются на отсутствие сети Wi-Fi, качество и вкус питания, включенного в цену билета, а также отсутствие регулировки кондиционера.