Российские курорты поддержат субсидиями в размере 1 млрд рублей

Министерство транспорта России совместно с Министерством культуры предлагают поддержать российские курорты субсидиями в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».

Читайте также:

Названы самые популярные у туристов природные места России

Стоимость туров для потребителей в результате может снизиться примерно на 10%. На первом этапе субсидии хотят дать для организации отдыха на морских курортах Краснодарского края и Крыма.

«Представители туриндустрии изначально предложили ввести механизм субсидий при перевозке туристических групп на регулярных рейсах российских авиакомпаний. Однако в мировой практике такой опыт отсутствует вовсе. Поэтому этот вариант мы сочли нецелесообразным. Кроме того, этот механизм был бы сложен с точки зрения его администрирования», - рассказал представитель Минтранса.

В итоге было решено, что субсидиями поддержат не авиакомпании, а туроператоров, которые формируют турпакет, закладывая в него перевозку, проживание и трансфер туриста до отеля.

«Речь идет о том, что данная субсидия должна быть именно туроператорской, а не транспортной. Важно, чтобы поддержка была адресной, и средства не распылялись. Деньги надо направить на какое-либо одно направление или только на морские курорты», - цитирует TourDom.ru советника главы Ростуризма по транспорту Дмитрия Горина. По его словам, фактически данные субсидии могут затронуть порядка 500 тыс. туристов, сделав их отдых дешевле.

По мнению вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, для реализации идеи необходимо отладить сам механизм субсидирования посредством закрепления отдельного нормативного акта на законодательном уровне. «Его можно увязать с развитием туристических кластеров – были бы деньги! Важно комплексно развивать территории, и самое главное – найти источники финансирования. При этом правила должны быть общими для всех участников внутреннего рынка», - отметил Барзыкин.

По его оценкам, в дальнейшем следует перейти и к субсидиям комплексных туров, львиную долю в стоимости которых занимает авиаперевозка. «Если туроператорам будут выделяться блоки мест, то удастся генерировать турпотоки на нужных направлениях», - заключил он.

С 2014 года в России действует федеральная программа субсидирования перевозок воздушным транспортом в Симферополь (Крым). В 2017 году ассигнования из бюджета на эти цели составляют 475,4 млн рублей. Программа распространяется на 61 маршрут полетов из разных городов страны. Специальный тариф действует с 15 мая по 30 ноября. Его предельная величина в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2,5 тыс. до 12,5 тыс. рублей.