Названы самые популярные у туристов природные места России. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат». Эксперты выбирали из достопримечательностей, которые являются частью всемирного наследия по версии ЮНЕСКО.
Первую строчку занимает озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), вслед за ним идут «Золотые горы Алтая» (Горный Алтай) и Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия).
В топ-10 также вошли вулканы Камчатки, природный парк «Ленские столбы» (Якутия), девственные леса Коми, «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморье), природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край).