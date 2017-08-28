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Эксперты: Поток туристов в Крым снизился на 20%

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© Фото: Александр Полегенько / РИА "Новости"

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При этом власти считают, что туристов стало лишь на 6-7% меньше.

Поток туристов в Крым снизился на 20%, выяснили эксперты. При этом власти считают, что туристов стало лишь на 6-7% меньше. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В районе 6-7% меньше туристов по сравнению с прошлым годом, но для Крыма это абсолютно не страшно. Количество туристов - не первоочередная задача на сегодняшний день. Мы понимаем, где у нас минусы - инфраструктура, теневой сектор. Решение этих задач более важно", - заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Мы перешли планку в 3,5 млн курортников, думаю, подходим к 4 млн. Впереди бархатный сезон, событийный туризм привлечет к нам еще туристов. Погода на нашей стороне: сентябрь и октябрь будут теплыми", - добавил он.

У экспертов более нерадостные цифры. "Власти, к сожалению, считают транспортный поток, а не туристический. Мы считаем, что процентов на 20, как минимум, в этом году туристический проток в Крыму просел", - рассказал председатель правления регионального отделения Российского союза туриндустрии в республике Крым и Севастополе Борис Зелинский.

Он назвал четыре причины такого снижения: открытие Турции для российских отдыхающих, укрепление рубля - "заграница в рублях подешевела по сравнению с прошлым годом", аномально холодные май и начало июня в Крыму и дорогие авиабилеты на полуостров.

Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии сообщил также о тенденции 2017 года в регионе: больше туристов ушло в частный сектор. "Себестоимость койко-места в "теневом" секторе значительно ниже, чем в официальном. Официальным объектам размещения трудно конкурировать с частным сектором, который не платит налоги, официально не трудоустраивает людей", - сказал эксперт.

Власти считают, что с открытием железнодорожного сообщения по Керченскому мосту в конце 2019 года количество туристов в Крыму вырастет до 10 млн, пока же регион ежегодно будет принимать 5-6 млн отдыхающих. По данным министерства курортов и туризма республики, в 2016 году в Крыму отдохнули 5,6 млн туристов - на 21% больше, чем годом ранее.

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