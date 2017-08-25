«Официальное турагентство КНДР» оказалось компанией, не связанной с КНДР

«Первое официальное турагентство КНДР» в России NKOREAN оказалось компанией, не связанной с КНДР. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на директора по продажам NKOREAN Юлию Мухтахипову.

Она пояснила, что NKOREAN не является туроператором, потому что пока не зарегистрирована в этом статусе в Ростуризме. Никаких связей с северокорейскими госорганами у компании, помимо лицензии на туризм, также нет.

На неясный правовой статус NKOREAN также обратили внимание в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что, хотя объявление о начале работы компания сделала 24 августа, туры она предлагает уже более месяца.

О том, что «КНДР открывает в России первое туристическое агентство», сообщил 24 августа «Интерфакс» со ссылкой на президента Союза туристических агентств Сергея Голова. Позднее «Интерфакс» уточнил заголовок, пояснив, что открылось «первое туристическое агентство для путешествий в КНДР, получившее лицензию в Пхеньяне».

Как пояснила Мухтахипова, NKOREAN - не первое лицензированное турагентство, потому что туры в Северную Корею российские компании проводили и ранее.