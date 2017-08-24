Регулярные рейсы между Россией и курортами Египта будут запрещены минимум до 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах, а также в авиационной отрасли.

По их словам, Москва пока до сих пор не уверена в безопасности египетских аэропортов. Единственный город, где наблюдаются позитивные изменения, - это Каир.

«В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров», - рассказал один из источников.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри отметил ряд позитивных сдвигов в вопросе восстановления авиасообщения с Египтом. Как пояснил источник, это касается прежде всего аэропорта в Каире.

«Каир, по сути, уже готов к приему россиян в плане безопасности. Есть условная договоренность об открытии аэропорта в октябре. Однако все зависит от внутриполитической ситуации в Египте. Необходимо и принципиальное решение Москвы», - подчеркнул источник.

По данным издания, группа российских экспертов в июле завершила очередную проверку в новом терминале аэропорта Каира, откуда будут выполнять полеты российские авиакомпании. По его словам, специалисты зафиксировали прогресс по части авиабезопасности.

Большая часть недочетов, замеченных в ходе предыдущих проверок, была устранена. По их итогам, как заметил собеседник «Известий», был подготовлен и направлен в правительство отчет Росавиации. На его основании может быть принято окончательное решение.

«На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще. Но со временем, когда появится понимание, что в Египте готовы к увеличению объемов перевозок и обеспечению требований авиационной безопасности, может встать вопрос о проведении очередных инспекционных проверок и возможности открытия полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», - пояснил источник в авиаотрасли.

Авиасообщение с Египтом прекратилось после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился самолет, следовавший рейсом А321 из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В результате крушения погибли все 224 человека.