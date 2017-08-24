КНДР открыла первое официальное турагентство в России

КНДР открыла первое официальное туристическое агентство в России. Оно получило лицензию в Пхеньяне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Союза турагентств Сергея Голова.

"Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность. Я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие. Мы, в свою очередь, поддержим данную компанию информационно" - отметил Голов.

Основанная в 2017 году компания NKOREAN является турагентством, одобренным правительством КНДР и гарантирующим безопасность для туристов на территории Северной Кореи. Компания будет работать при поддержке посольства КНДР в РФ.

Советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун заявил на пресс-конференции, что его страна гарантирует безопасность законопослушных туристов, чему способствует и ядерный потенциал Северной Кореи.

"КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны", - сказал Ким Сен Хун. Он добавил, что ядерные силы страны "полностью гарантируют безопасность и мир на Корейском полуострове".

Он также сообщил, что КНДР намерена активно развивать туристические связи с РФ. В частности, будет упрощена процедура выдачи виз россиянам и сроки ожидания сократятся с двух-трех недель до трех-пяти дней.

Впрочем, участники туристического рынка отмечают, что интерес к столь экзотическим турам невысок. По словам Василия Лебедева, гендиректора компании "Открытие", специализирующейся на турах в Северную Корею, ежегодно туроператор отправляет в КНДР от 100 до 150 туристов, его цитирует портал "Турдом".