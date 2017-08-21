Названы самые непопулярные для туристов страны. Рейтинг возглавило тихоокеанское государство Тувалу, расположенное в Полинезии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на газету Daily Mail.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), за 2016 год Тувалу приняла всего лишь тысячу зарубежных гостей. Среди преимуществ этого направления называется низкий уровень преступности и террористической угрозы.

Второе место рейтинга занимает Республика Кирибати, также находящаяся в Тихом океане (в Микронезии и Полинезии). В 2016 году там побывали порядка четырех тыс. туристов.

Замыкает тройку Сан-Томе и Принсипи - островное государство в Центральной Африке с результатом в восемь тыс. человек. Четвертая позиция досталась заморской территории Великобритании Монтсеррат (девять тыс. отдыхающих). Пятую строчку занимает африканское государство Коморы. За прошлый год его посетили 24 тыс. туристов.

В десятку рейтинга также попали Джибути (Африка), Сан-Марино (Европа), Восточный Тимор (Азия), Лихтенштейн (Европа) и Сьерра-Леоне (Африка).