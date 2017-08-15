Названы самые дешевые пляжные направления на сентябрь. Рейтинг составила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Об этом сообщает РБК.

Первое место занимает Крым. Самый дешевый недельный тур на полуостров стоит 19,3 тыс. рублей гна двоих. В целом минимальная цена на Крым снизилась за месяц на треть: в начале августа тур с аналогичным размещением и перелетом стоил от 30 тыс. рублей.

Второе место рейтинга досталось Сочи: недельный тур на двоих в отель категории «три звезды» с авиаперелетом, но без питания обойдется желающим отдохнуть в 24,4 тыс. рублей.

Третье место в рейтинге недельных туров с минимальной стоимостью занимает Анапа: самый дешевый пакетный тур с авиаперелетом стоит 25,8 тыс. рублей на двоих. Проживание при этом предполагается на базе отдыха. Минимальная цена на пакетный тур в Анапу так же, как и в Крыму, упала на треть по сравнению с прошлым месяцем - в августе самый дешевый стоил 36 тыс. рублей.

Четвертое и пятое места занимают соответственно Турция и Болгария. Минимальные цены на эти направления также существенно снизились. Если в августе стоимость пакетного тура на двоих в Турцию начиналась с 41,8–42,6 тыс. рублей на двоих за семь ночей, то в начале сентября пляжный отдых в этих краях обойдется в 27–30 тыс. рублей на двоих за семь ночей.

Стоимость отдыха на двоих в Болгарии начиналась в августе с 36,5, тыс. рублей на двоих. Минимальная стоимость семидневного тура в сентябре составила 30,3 тыс. рублей (включая завтраки).

В десятку рейтинга также вошли Греция, Кипр, Испания, Тунис и Таиланд.