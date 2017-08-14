Опрос: россияне назвали места, где проводят отпуск

Большинство российских туристов провело или планирует провести свой отпуск в текущем году на даче. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на туристический сервис «Туту.ру».

В опросе экспертов приняли участие более 10 тыс. человек. В ходе исследования 24% его участников назвали дачу любимым местом для отдыха.

Еще 22% респондентов выбрали поездки за границу. Примерно такое же россиян заявили, что у них вообще не бывает отпуска.

На курортах Черноморского побережья России отдыхали или намерены это сделать лишь 15% опрошенных. Еще 12% предпочли другие внутренние туристические направления, 5% еще не определились с планами насчет отпуска.