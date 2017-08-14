Пять знаменитых российских тревел-блогеров в Instagram

Полина Бурашникова @polabur

Подписчики: 230 тыс.

Родной город: Москва

Ссылка на страницу в Instagram: @polabur

Москвичка Полина Бурашникова с сентября 2013 перебралась в Амстердам, где заканчивает магистратуру по специальности Business Studies. Город каналов и цветов сразу покорил Полину, поэтому частые прогулки по любимым местам, встречи с друзьями за чашечкой кофе или походы на рынок за свежими продуктами или цветами всегда увенчиваются удачными кадрами для блога.

Блог в Instagram для девушки – это способ выразить себя и начать новые знакомства. Вдохновение девушка находит во всем, что ее окружает: будь то солнечное утро, интересная книга или поход в музей. Для Полины очень важно, чтобы снимки сочетались друг с другом, если не по содержанию, то, по крайней мере, по стилю и обработке. Помимо iPhone Полина фотографирует на Canon 70D.

Больше всего лайков собирают фото с цветами, на втором месте - фотографии еды. Красивые виды также набирают много лайков, а вот селфи среди подписчиков Полины не так популярны. Сейчас Полина сотрудничает с крупными брендами - сетями отелей, ресторанами, косметическими марками, это приносит хороший доход.

Первый крупный контракт на несколько тысяч евро Полина заключила с голландской железнодорожной линией NS. К весне 2016 года она успела поработать в отделе e-commerce бренда Tommy Hilfiger, менеджером по социальным медиа Benefit Cosmetics. Помимо этого, Полина продвигала в своих постах такие бренды, как KLM, Starbucks, Pepe Jeans, Ing Bank.

Фото: Instagram / @polabur

Анастасия Романова @miss_anastasia_u

Подписчики: 204 тыс.

Родной город: Москва

Ссылка на страницу в Instagram: @miss_anastasia_u

Анастасия не считает, что путешествует много, однако использует любую возможность, чтобы увидеть мир, поэтому совмещает свои поездки с постоянной работой в офисе в Москве. "Я путешествую исключительно согласно 28 дням по ТК РФ, а также в выходные, праздничные и оформленные за собственный счет дни", - говорит она.

Единственный источник финансов для Анастасии - работа. "Я стараюсь путешествовать бюджетно - использую накопленные мили, отслеживаю распродажи авиабилетов и, прежде всего, выбираю разные направления, в зависимости от суммы, которую готова потратить на поездку. Мне одинаково интересно отправиться в маленькую деревушку где-нибудь во Франции и полететь на другой конец Земли – в Новую Зеландию, например", - пишет она в своем блоге.

"Не брезгую поездами, автобусами или эконом-классом самолета, мне удобно спать в машине, хостеле, палатке, потому что самая главная цель – увидеть весь мир. Ах да, я не путешествую с туристическими агентствами и все поездки продумываю сама. Несмотря на то, что Instagram - это, прежде всего, картинки, профессиональным фотографом точно не нужно быть, чтобы стать успешным в этой сети. Многие ребята фотографируют на мобильные телефоны и публикуют прекрасные снимки. Гораздо важнее иметь вкус и научиться взаимодействовать с аудиторией", - считает блогер.

К рекламе девушка относится положительно, если она соответствует теме блога. Или же, если она сама с удовольствием пользуется данным продуктом. "Мой блог - не рекламная площадка, поэтому рекламу я старательно фильтрую, оставляя только приятный для меня и для моих подписчиков контент (сомнительные сайты знакомств и всевозможное увеличение губ на страницах моего блога не появятся никогда). Я предпочитаю открытую рекламу, но стараюсь сделать максимально интересным текст и кадр", - рассказала Настя.

Фото: Instagram / @miss_anastasia_u

Эльнар Мансуров @mishka.travel

Подписчики: 93 тыс.

Родной город: Пермь

Ссылка на страницу в Instagram: @mishka.travel

Молодой пермский путешественник Эльнар Мансуров объездил полмира. Профессиональный путешественник с головой белого медведя выкладывает фото из самых разных мест, которые часто напоминают картинки из прекрасного сна. Особенно Эльнару интересны не раскрученные турфирмами направления, а "редкие и крутые места" вроде Гренландии или Аляски, Танзании или Северной Кореи, острова Шпицбергена или Огненной Земли.

"В 2007 году я впервые улетел в Прагу из Перми с KD Avia за 141 рубль, после чего летал по Европе лоукостерами за один евро (тогда это было еще 40 рублей). Я понял, что можно действительно путешествовать недорого, и с помощью блога и лекций стал продвигать тему самостоятельных путешествий. Так я придумал проект mishka.travel. Потом у меня появилась голова медведя, которую я всегда беру с собой", - рассказывает Эльнар, который сейчас владеет собственной турфирмой.

Фото: Instagram / @mishka.travel

Ольга Мелекесцева @melekeska

Подписчики: 145 тыс.

Родной город: Москва

Ссылка на страницу в Instagram: @melekeska

Блог в Instagram в основном посвящен архитектуре, интерьерам и городскому пейзажу. Ольга довольно часто бывает в Петербурге и других городах России по работе и старается находить время, чтобы поснимать интересные места ("Яндекс Карты" каждого города, в котором она была или очень хочет попасть, полны зеленых флажков).

"Еще с институтских времен меня очень интересовала история архитектуры. Я всегда любила гулять по Москве, рассматривать и фотографировать здания, находить новые места и ракурсы. Мне нравится путешествовать не только по городам. Кто бы не хотел побывать, например, на Камчатке, Байкале, в Исландии или Норвегии. Но встреча в реальности со зданиями, построенными знаменитыми архитекторами, о которых я читала в книгах или которые я видела в обзорах архитектурных изданий, приносит невероятные эмоции", - пишет девушка.

Несмотря на плотный график, Ольга может потратить один из дней в путешествии по Индии на поездку в малоизвестный город Чандигарх, построенный по проекту известного архитектора Ле Корбюзье. Может бегать по Копенгагену, пытаясь успеть за оставшиеся до самолета в Москву восемь часов посмотреть как можно больше архитектурных достопримечательностей. Может, приехав в Стокгольм ночью, сорваться изучать знаменитое метро (по выходным оно работает до четырех утра). Ольге очень приятно, когда ее фотографии вдохновляют кого-то на поездку.

Фото: Instagram / @melekeska

Илия Воскресенский @elivosk

Подписчики: 187 тыс.

Родной город: Петербург

Ссылка на страницу в Instagram: @elivosk

Имя Илия написано правильно. У него есть жена Вика и сын Эван, именно они являются основным источником вдохновения для блога. Путешествовать он начал с окрестностей своей дачи. Пишет, что изучил каждый злачный уголок, потом стал ездить немного подальше вглубь Ленобласти (на Ладогу), и вот, наконец-то, случился первый выезд за границу - в Финляндию.

"Дальше - по накатанной: Швеция, Исландия, Норвегия… Я также не забывал ездить по России (Байкал, Салехард, Карелия, Татарстан). Собственно, как я начал вести Instagram, так и начал путешествовать, потому что меня привлекали в фотографии какие-то новые интересные локации. Писал я либо о местах, где был, либо о своих мыслях, переживаниях. Фотографировал почти всегда природу, реже - людей и города", - рассказал блогер с необычным именем.

При этом, по его словам, он не стремился стать тревел-блогером. "Обычно настоящие путешественники - любители все сами организовывать, продумывать, а потом об этом писать, я же люблю приехать на все готовенькое и пишу в основном о том, что меня удивляет в поездке. То есть полезных советов от меня вы не дождетесь, но море вдохновения и мотивации на путешествия я вам обещаю", - отметил Илия.

Вначале блогер снимал на четвертый iPhone, потом жена подарила ему 5S. В итоге телефона стало недостаточно, около года он снимал на Canon 60D, а сейчас приобрел Canon 5D. "Я стараюсь, чтобы каждый снимок был больше чем просто красивая картинка. Судя по комментариям, мои фотографии выделяются атмосферностью. Много внимания я уделяю цветокоррекции. Instagram для меня - это исключительно искусство, я никогда не показываю в нем свою личную жизнь", - подытоживает Илия.

Фото: Instagram / @elivosk