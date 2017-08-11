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В России ускорят выдачу загранпаспортов

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА "Новости"

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Сейчас при подаче документов по месту жительства срок оформления не должен превышать один месяц.

В России ускорят выдачу загранпаспортов. Министерство внутренних дел уже начало разрабатывать соответствующий законопроект. Об этом сообщается на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется внести изменения в ст. номер 10 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", которая регламентирует, в том числе, сроки оформления и выдачи заграничных паспортов россиянам.

В полиции отмечают, что решили ускорить выдачу загранпаспортов, так как сейчас оформление занимает слишком много времени. Кроме этого, МВД получило поручение правительства РФ. Насколько будет предложено сократить бюрократические процедуры, пока не уточняется.

Согласно действующей редакции закона, срок оформления загранпаспорта не должен превышать один месяц в случае подачи заявления по месту жительства и четырех месяцев в случае подачи заявления по месту пребывания.

При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника и требующих выезда из РФ, срок оформления паспорта не должен превышать трех рабочих дней.

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