Петербург возглавил рейтинг популярных у туристов городов в День ВМФ

Петербург возглавил рейтинг популярных у туристов городов в День Военно-Морского флота, который отпразднуют 30 июля. Об этом говорится в исследовании агентства ТурСтат.

Читайте также:

День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования туров. В топ-10 также вошли Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Керчь, Петропавловск-Камчатский, Балтийск (Калининградская область), Архангельск, Астрахань и Североморск (Мурманская область).

В Петербурге туристический бюджет в праздничные выходные составит три тыс. рублей в день, Севастополь - 2,8 тыс. рублей, Владивосток - 3 тыс. рублей, Новороссийск - 2,5 тыс. рублей, Керчь - 2,4 тыс. рублей, Петропавловск-Камчатский - 2,8 тыс. рублей, Калининград - 2,9 тыс. рублей, Мурманск - 2,7 тыс. рублей, Астрахань - 2,3 тыс. рублей, Архангельск - 2,6 тыс. рублей.