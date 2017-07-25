Между Петербургом и китайским Чэнду запустят прямой авиарейс. Об этом на встрече в Северной столице 25 июля договорились представители Смольного и Китая.

Стороны пришли к мнению, что отсутствие регулярного авиасообщения между Петербургом и китайскими городами в значительной мере тормозит турпоток.

Из числа посетивших Северную столицу в 2016 году 2,840 млн иностранных туристов всего около 300 тыс. прибыли прямыми авиарейсами между Пулково и городами КНР.

В сентябре петербургская делегация во главе с губернатором Георгием Полтавченко отправится в Чэнду, именно на это время запланировано открытие нового рейса.

Во встрече приняли участие вице-губернаторы Игорь Албин и Олег Марков, председатель комитета по транспорту Александр Головин, а также представители ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляет Пулково). Китайскую сторону представляли председатель комиссии по надзору и управлению государственных активов провинции Сычуань Сюй Цзинь и руководители основных транспортных, энергетических, финансовых компаний.

Чэнду - административный центр провинции Сычуань, город-памятник с 3000-летней историей. За богатые природные ресурсы, мягкий климат и обилие культурно-исторических достопримечательностей Чэнду называют "райской обителью". Кроме того, это крупный туристический и транспортный узел, откуда можно добраться до трех ущелий на реке Янцзы, Тибета, Цзючжайгоу и Хуанлун, Музея терракотовых статуй коней и воинов в Сиане.