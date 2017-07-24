Авиакомпания «Победа» будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров. Жесткие меры решили принять после подобного инцидента 21 июля на рейсе Махачкала-Петербург. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Самолет, летевший в Северную столицу, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту. Стоянка во Внуково продолжалась не более 35 минут. Нарушитель был сдан сотрудникам ЛОВД.

«Победа» намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки в Москве, включая расходы на топливо, обслуживание рейса во Внуково, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и другое», - говорится в сообщении авиакомпании.

Теперь в случае обнаружения курильщика самолет авиакомпании будет выполнять вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, нарушитель будет сниматься с борта сотрудниками полиции. Расходы за вынужденную посадку будут взыскиваться с нарушителей.