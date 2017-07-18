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«Диво Остров» возглавил рейтинг самых популярных парков России

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© Фото: Instagram / @i.am.loza

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В рейтинг вошли тематические парки с платным входом и развлечениями.

«Диво Остров» возглавил рейтинг самых популярных тематических парков России, популярных для развлечений и отдыха с детьми в 2017 году. Об этом говорится в исследовании агентства ТурСтат.

Рейтинг парков составлен по результатам анализа их популярности. В рейтинг вошли парки с платным входом и развлечениями.

В первую десятку самых популярных парков РФ также вошли «Сочи Парк» (Сочи), «Парк Патриот» (Московская область), «Этномир» (Калужская область), «Кидзания» (Москва), «Мастерславль» (Москва), «Юркин парк» (Киров), «Сафари Парк» (Геленджик), Парк «Тайган» (Крым) и Приморский Сафари-парк (Приморский край).

По данным ТурСтат, российский рынок тематических парков развлечений оценивается в более 10 млрд рублей в год, а стоимость отдыха в парках развлечений составляет от 200 до 2,4 тыс. рублей в день.

Парк аттракционов «Диво Остров» находится на Крестовском острове Приморского парка Победы в Петербурге. «Диво остров» посещает более пяти млн человек в год. В парке более пятидесяти аттракционов. Билет на большинство аттракционов «Диво острова» стоит 2,4 тыс. рублей для взрослых и 1,6 тыс. рублей для детей.

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