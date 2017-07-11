Для россиян, отдыхающих за рубежом, предлагают ввести выездной сбор - до 100 рублей в сутки. С такой инициативой к Ростуризму обратился депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров, сообщает РИА "Новости".

Парламентарий считает, что введение выездного сбора поможет защитить и поддержать отечественный рынок летнего отдыха. Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

"Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрел путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания", - отмечает Петров в обращении к главе Ростуризма.

При этом сам Петров, отправляя обращение, находится в собственных апартаментах в Испании, пишет Лайф. Однако, по его словам, этот факт к делу никак не относится.

"Думаю, что такие инициативы, подобные методам Остапа Бендера, – "собираем средства, чтобы Провал не проваливался", – не пройдут. К сожалению, ситуация на данный момент такова, что, скорее, нам нужно доплачивать туристам – чтобы они приехали в Россию. Никаких дополнительных ограничений на выезд за границу быть не должно. Тем более что вряд ли такие сборы существенно могут поспособствовать развитию курортной инфраструктуры", – цитирует TourDom.ru вице-президента РСТ Юрия Барзыкина.

Инициативу депутата Петрова также не поддерживает и сенатор Игорь Фомин, курирующий туризм. "Я не поддержал бы такую инициативу. Необходимо конкурировать на международных направлениях рыночными методами. Представим, что страны, из которых к нам приезжают туристы, введут аналогичные сборы?" - заявил он.