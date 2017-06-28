Петербург вошел в тройку самых тусовочных городов России. Об этом говорится в исследовании агентства ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам анализа предложений летних уличных фестивалей и концертов.

В первую десятку самых тусовочных городов страны этим летом также вошли Москва, Сочи, Ялта, Казань, Геленджик, Калининград, Екатеринбург, Владивосток и Анапа.

В Петербурге в июле пройдут музыкальные фестивали STEREOLETO 2017 с 7 по 9 июля в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове и Gamma Festival 2017 с 14 по 16 июля на Заводе им. Степана Разина, а также парад парусников «Адмиралтейский речной карнавал» 9 июля.

2 июля на "Зенит Арене" состоится финал Кубка Конфедераций 2017. 30 июля в День ВМФ в Петербурге пройдет традиционный парад военных кораблей на Неве и состоится праздничный салют.