"Россия" вводит четыре дополнительных рейса из Петербурга в Крым

Авиакомпания "Россия" вводит четыре дополнительных рейса в неделю из Петербурга в Крым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя перевозчика.

По его словам, дополнительные рейсы вводятся с 22 июня в связи с высокой востребованностью этого направления у жителей как Санкт-Петербурга, так и Симферополя.

Рейсы под кодом SU будут выполняться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на Airbus A319 в двухклассной компоновке (восемь мест бизнес-класса и 120 мест экономического класса).

Вылет из "Пулково" в 00:20 мск, прилет в Симферополь в 03:35 мск. Дополнительные рейсы вводятся на летний период повышенного спроса на перелеты по популярным туристическим направлениям.