Авиакомпания Alitalia открыла новые рейсы из Пулково в Венецию и на Сицилию. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram петербургского аэропорта.

Отправиться из Северной столицы в Венецию можно до 7 октября 2017 года один раз в неделю: по субботам в июне, а также по средам ‒ в июле-сентябре.

Кроме того, в текущем летнем сезоне Alitalia запустила рейсы в Катанию, расположенную на восточном побережье острова Сицилия. Прямые рейсы из Пулково в город у подножья знаменитого вулкана Этна совершаются по воскресеньям до 1 октября.

Перелеты из Петербурга в Италию выполняются на воздушных судах A320. В 2016 году Alitalia обслужила в Пулково 32 тыс. человек. В текущем летнем сезоне, помимо Катании и Венеции, перевозчик увеличил количество регулярных рейсов Петербург – Рим до четырех в неделю.